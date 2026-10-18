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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Rodri menemukan kembali bakat terabaikan pada 2026

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Champions League
Rodri
Spanyol
Prancis

Rodri mencetak gol kedua untuk Barca

Rodri mencetak gol pertamanya dengan kostum Barcelona dalam kemenangan 5-2 atas Real Betis, Sabtu kemarin, pada pekan kesembilan Liga Spanyol, saat ia menggetarkan jala lewat sundulan di menit ke-41, memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi Fermin Lopez.

Gol tersebut datang pada pertandingan kesepuluh Rodri dengan kostum Blaugrana, dan sekaligus menjadi gol kedua yang dicetak gelandang asal Spanyol itu dengan kepala dalam 3 tahun terakhir.

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Sebelumnya, Rodri terakhir kali mencetak gol dengan kepala dalam 3 tahun terakhir pada 4 Maret 2026, ketika masih menjadi pemain Manchester City, yaitu saat menghadapi Nottingham Forest, setelah umpan silang dari Rayan Ait-Nouri.

Dengan demikian, sundulannya ke gawang Betis, yang berawal dari umpan kunci Fermin Lopez, menjadi gol kedua yang dicetak Rodri dengan cara tersebut pada tahun ini, menurut akun "MisterChip" yang khusus membahas statistik.

Dengan kemenangan atas Real Betis, tim Catalan itu bertakhta di puncak klasemen dengan 27 poin, berjarak 5 poin dari Atletico Madrid yang menempati posisi kedua, sementara poin tim asal Andalusia tertahan di angka 19 pada peringkat ketiga tabel klasemen La Liga.

Blaugrana kini bersiap menghadapi laga panas di Liga Champions, ketika bertandang ke markas klub Prancis Paris Saint-Germain, Selasa mendatang, pada pekan ketiga kompetisi tersebut.


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