Rodri, gelandang Manchester City, mengungkapkan keinginannya untuk menuntaskan negosiasi kepindahannya ke Barcelona secepat mungkin, dengan harapan bisa bergabung dengan tim bersamaan dengan kembalinya para pemain internasional pada 12 Agustus, agar tidak membuang waktu untuk beradaptasi dengan proyek pelatih Hansi Flick sebelum musim baru dimulai.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Rodri menghabiskan liburannya di Ibiza bersama keluarganya, sementara urusan negosiasi diserahkan kepada agennya, di tengah kemajuan besar dalam pembicaraan.

Barcelona sudah mengetahui sebelumnya syarat-syarat sang pemain untuk menandatangani kontrak, serta jalur negosiasi yang mungkin ditempuh dengan Manchester City.

Setelah klub Katalan itu mendapatkan persetujuan sang pemain, seluruh dokumen terkait kesepakatan dengannya telah diaktifkan, dan mereka juga telah mengajukan tawaran resmi kepada Manchester City.

Rodri meminta agar kesepakatan diselesaikan secepat mungkin, karena targetnya adalah bergabung dengan latihan Barcelona mulai 12 Agustus bersama para pemain internasional lainnya.

Pemain terbaik Piala Dunia 2026 itu tidak ingin membuang waktu selama fase adaptasi dengan tim, dan berharap kedua klub dapat mencapai kesepakatan dengan cepat, terutama karena perbedaan di antara keduanya tidak besar.

Rodri telah memberitahu manajemen Manchester City tentang keinginannya untuk bermain dengan seragam Barcelona pada musim ini.

Pemain tersebut termasuk salah satu sosok yang dicintai di dalam klub Inggris itu, dan mendapat penghargaan besar berkat profesionalismenya. Manchester City diperkirakan akan memuluskan kepergiannya, seraya tetap bersikeras untuk mendapatkan kompensasi finansial yang mereka anggap layak.

Rodri akan langsung berangkat dari Ibiza ke Barcelona jika segala sesuatunya berjalan cepat, dan ia juga ingin berpamitan kepada para pendukung Manchester City serta staf klub ketika kesempatan datang.

Pemain ini berada dalam kondisi fisik yang baik, dan hampir pulih sepenuhnya dari operasi ringan yang ia jalani di bagian punggung, meskipun ia akan membutuhkan waktu untuk kembali menemukan sensasi pertandingan, sama seperti para pemain internasional lainnya, sebelum kembali dengan kesiapan penuh ke lapangan. Ia diyakini akan berada dalam kondisi terbaiknya untuk menjalani musim yang menuntut tingkat kesiapan tertinggi.

Rodri selalu yakin bahwa Barcelona merupakan pilihan olahraga terbaik untuk melanjutkan kariernya, meskipun Real Madrid menunjukkan minat untuk merekrutnya.

Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, sehingga sang pemain meminta agennya untuk memberitahu Barcelona bahwa ia tersedia untuk bergabung dengan barisan mereka, dan klub Katalan itu tidak ragu untuk bergerak merekrutnya, dengan menerima syarat-syarat finansial yang diminta sang pemain.

Rodri memiliki jaminan bahwa ia akan didaftarkan secara normal di Liga Spanyol, meskipun debutnya mungkin ditunda hingga September, di tengah kedatangan seluruh pemain internasional dalam kondisi fisik yang belum sempurna, serta kehati-hatian Hansi Flick untuk tidak mengambil risiko menurunkan pemain mana pun sebelum kesiapannya sempurna.