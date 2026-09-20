Rodri, gelandang Barcelona, meminta rekan-rekannya untuk lebih tenang dan menguasai bola, setelah timnya bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Sevilla dengan skor 3-1 pada hari Sabtu di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.

Pemain internasional Spanyol itu menegaskan bahwa pertandingan tersebut memberikan pelajaran penting bagi tim, setelah Barcelona kesulitan menguasai bola sepanjang babak pertama.

Rodri mengatakan, dalam pernyataan yang disorot jaringan "Tribuna": "Kami kehilangan banyak bola tanpa perlu di babak pertama," seraya menekankan pentingnya memperbaiki umpan dan mengendalikan tempo permainan.

Ia menambahkan: "Terkadang kami harus lebih tenang dalam menguasai bola. Pertandingan ini menuntut ketenangan yang lebih, serta melakukan umpan-umpan yang terkontrol."



Rodri melanjutkan: "Saya merasa pertandingan ini mengajarkan kami sebuah pelajaran yang sangat penting. Jika kamu terus melakukan kesalahan yang sama, mengapa mengulanginya lagi?"

Ia menutup: "Pep Guardiola selalu berkata kepada saya (tidak ada sistem yang lebih baik daripada ketika timmu menguasai bola sendirian)."

Penampilan Rodri turut berperan dalam mengembalikan kendali Barcelona atas jalannya pertandingan, sementara Raphinha melengkapi hat-trick golnya.



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