Rodri menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Valencia setelah kemenangan telak Barcelona atas Feyenoord (5-1) di Liga Champions. Gelandang itu kembali menyinggung ucapannya yang menyakitkan saat kemenangan 0-5 sebelumnya di Mestalla dan menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat mempermalukan klub tersebut atau para pemainnya.

Gelandang asal Spanyol berusia tiga puluh tahun itu sebelumnya menjadi sorotan pada pekan ini setelah Movistar Plus Deportes mempublikasikan cuplikan yang memperlihatkan dirinya melontarkan komentar sangat negatif tentang Valencia saat berada di bangku cadangan. “Sangat lemah. Mereka benar-benar sangat buruk, ya?”, kata Rodri antara lain kepada rekan setimnya, Pau Cubarsí.

Rodri kemudian lebih dulu menghubungi kapten Valencia José Luis Gayà dan pada Rabu malam, setelah laga melawan Feyenoord, juga menyampaikan versinya secara terbuka. “Saya sudah meminta maaf kepadanya dan itu juga ditujukan untuk seluruh skuad,” ujar sang gelandang kepada televisi Spanyol.

Rodri terutama ingin menegaskan bahwa menurutnya kata-katanya telah disalahartikan. “Saya juga ingin menjelaskan bahwa itu adalah ekspresi keterkejutan. Siapa pun yang melihat videonya bisa melihat itu. Tidak sekalipun saya ingin mempermalukan siapa pun atau mengaitkan masa sulit sebuah klub di luar konteksnya. Justru sebaliknya.”

Sang gelandang menegaskan bahwa ia justru berharap Valencia memiliki masa depan yang lebih baik. “Kami semua berharap, atau setidaknya saya sendiri, bahwa Valencia kembali ke tempat yang memang layak bagi klub ini. Ini adalah kompetisi kami dan Valencia adalah salah satu klub terbaik di kompetisi ini. Itu yang sekadar ingin saya sampaikan.”

Rodri mengkritik publikasi dari Movistar. “Saya juga ingin mengatakan bahwa itu adalah percakapan pribadi. Saya pikir kita semua harus sedikit lebih banyak belajar dari hal itu. Memang benar bahwa terkadang hal-hal sedikit diambil keluar dari konteksnya, tetapi tidak sekalipun saya ingin bersikap tidak hormat.”

Setelah itu, kapten tim nasional Spanyol tersebut kembali mengulangi penyesalannya. “Sekali lagi saya meminta maaf kepada Valencia. Itu saja, dan jika kalian punya pertanyaan tentang pertandingan, silakan.”