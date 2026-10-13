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Real Madrid frustrasi

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Sebuah laporan media mengungkapkan bahwa Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, telah mengambil langkah penting menuju kepindahan ke Barcelona pada periode mendatang.

Julian Alvarez (26 tahun), penyerang Atletico Madrid, baru-baru ini memutuskan untuk mengakhiri hubungan profesionalnya dengan agennya, Fernando Hidalgo, dan ia menerima beberapa tawaran untuk menggantikan posisi tersebut.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", perubahan tersebut sedang berjalan dengan cepat: Pablo Barquero, agen Rodri, pemain Barcelona, adalah pihak yang paling berhasil meyakinkan Alvarez dan keluarganya untuk bergabung dengannya dalam perjalanan karier profesionalnya, dan kesepakatan itu diperkirakan akan tuntas dalam waktu dekat.

Di antara nama-nama yang muncul sebagai opsi potensial adalah mantan pesepak bola Javier Pastore, agen sahabat dekatnya Enzo Fernandez, dan bahkan Jorge Mendes, yang sebelumnya pernah menjajaki kemungkinan memasukkan penyerang Argentina itu ke dalam daftar kliennya.

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Meski demikian, Julian tampaknya telah memilih Barquero, yang memiliki hubungan baik dengannya.

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Hubungan baik ini bermula dari masa ketika keduanya bekerja bersama di Manchester City, tempat ia bertemu Rodri, dan mereka mampu saling mendekat serta mengenal satu sama lain.

Julian sangat memercayai Barquero, dan menilainya sebagai agen yang berpengalaman dan teruji, namun pada saat yang sama lebih tertutup.

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Barquero adalah pihak yang mengatur kepindahan Rodri ke Barcelona pada musim panas ini, meski ada negosiasi dari Real Madrid, sebuah langkah yang membuat pemain Argentina itu semakin dekat dengan klub Katalan tersebut.

Pada kenyataannya, Barcelona adalah tujuan favorit Julian Alvarez, dan pada musim panas lalu ia tidak menyembunyikan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid demi mewujudkan mimpi tersebut, meski ia tidak menyebut klub Katalan itu secara terbuka.

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Keputusan penyerang tersebut untuk mengganti agennya datang setelah musim panas yang sangat sulit dari sisi profesional, yang dipenuhi negosiasi dan sebuah upaya gagal untuk pindah ke Barcelona.

Kesepakatan itu gagal, dan hal tersebut berdampak negatif besar pada pemain tersebut, baik secara profesional maupun personal. Diyakini bahwa cara penanganan periode tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong "El Arana" untuk berpisah dengan Hidalgo dan mencari cara baru dalam mengelola masa depannya.