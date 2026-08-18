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FC Barcelona Unveils New Signing RodriGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rodri diuntungkan dari kepergian Ferran Torres dari Barcelona

Transfers
Rodri
F. Torres
F. Lopez
Elche vs Barcelona
Elche
Barcelona
LaLiga
Spanyol

Gelandang bintang asal Spanyol itu memilih nomor punggungnya bersama Barcelona

Rodri, gelandang baru Barcelona, telah memilih nomor punggungnya bersama tim Catalan itu, sebagai persiapan untuk memulai perjalanannya bersama tim pada musim baru.

Barcelona sebelumnya mengumumkan pada hari Selasa ini perekrutan resmi Rodri yang datang dari Manchester City dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030.

Rodri akan mengenakan nomor punggung 16 bersama Barca, sehingga gelandang asal Spanyol itu kembali ke nomor yang melekat padanya selama momen-momen penting dalam kariernya sebagai pemain profesional.

Menurut surat kabar "Sport", pilihan Rodri terhadap nomor ini muncul setelah keputusan Fermin Lopez untuk mengganti nomor punggungnya dan beralih ke nomor 7 yang menjadi tersedia setelah kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain.

Fermin sempat mengungkapkan kesedihannya karena harus melepas nomor yang ia kenakan selama tahun-tahun awalnya bersama tim utama.

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Barcelona
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Menurut "Sport", nomor 16 memiliki arti khusus dalam perjalanan karier Rodri, setelah ia mengenakannya di berbagai periode bersama Villarreal dan Manchester City, di samping bersama timnas Spanyol.

Hansi Flick mengandalkan Rodri untuk menjadi salah satu pilar utama Barcelona, dengan memanfaatkan pengalaman dan kemampuannya dalam mengatur permainan serta mengendalikan lini tengah, dalam sebuah transfer yang diharapkan klub dapat memberikan keseimbangan yang mereka cari.

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