Rodgers menanggapi kabar mengenai pengganti Renard di tim nasional Saudi

Brendan Rodgers, pelatih kepala tim Al-Qadsia, mengeluarkan pernyataan baru yang mengakhiri spekulasi seputar masa depannya, menyusul maraknya kabar yang mengaitkan namanya dengan posisi pelatih tim nasional Arab Saudi, menggantikan pelatih asal Prancis Hervé Renard, dalam waktu dekat.

Pernyataan ini muncul di tengah suasana penuh antisipasi di kalangan pecinta olahraga, terutama dengan terus beredarnya pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan di jajaran staf teknis, setelah kekalahan dari Mesir dan Serbia.

Mengenai hal ini, Rodgers mengatakan: "Saya tidak memiliki komentar apa pun mengenai hal ini, karena saya terikat kontrak dengan Al-Qadisiyah, dan saya menantikan untuk memberikan yang terbaik dalam periode mendatang."

Dia menambahkan: "Saya yakin timnas Saudi mampu menampilkan performa yang kuat, mengingat mereka memiliki skuad yang istimewa serta staf teknis yang berpengalaman, hal ini memberi saya keyakinan besar bahwa mereka mampu tampil dengan baik dan menunjukkan performa yang luar biasa selama kompetisi Piala Dunia."

Dalam beberapa hari terakhir, banyak nama dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Saudi, seperti pelatih Al-Nassr asal Portugal, Jorge Jesus, sebelum Federasi Sepak Bola membantah kepergian Renard.