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Pelatih kepala Al Qadsiah asal Irlandia Utara, Brendan Rodgers, mengaku telah memperingatkan para pemainnya tentang sejumlah hal saat menghadapi Al Fayha di Liga Roshn Saudi, karena laga besar berikutnya melawan Al Nassr.

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Al Qadsiah menang 2-0 atas tamunya, Al Fayha, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat hari ini , di Stadion Klub Al Ettifaq di Dammam, pada pekan ke-13 Liga Roshn.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", Rodgers mengatakan: "Kami meraih kemenangan penting. Selasa lalu kami bermain di luar Kerajaan, dan hari ini kami juga bermain."

Ia menambahkan: "Kami harus memulihkan diri dengan cepat dan juga bersabar, dan itulah yang terjadi. Kami tetap sabar hingga mencetak gol, lalu memperbesar keunggulan lewat gol kedua dan meraih kemenangan."

Skor imbang tanpa gol bertahan selama 70 menit pertandingan, dan Al Qadsiah nyaris tergelincir karena gagal menembus gawang Al Fayha.

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Namun, winger asal Saudi, Turki Al-Ammar, mengakhiri perlawanan Al Fayha pada menit ke-71. Ia menerima bola di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan ke dalam gawang.

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Dengan cara yang sama dan dari sudut yang sama, bek kanan Mohammed Abu Al-Shamat mencetak gol kedua Al Qadsiah pada menit ke-88 lewat tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti yang bersarang di gawang Al Fayha.

Pelatih asal Irlandia itu menambahkan: "Kami memiliki pemain berkualitas, dan itulah yang memungkinkan kami terus melaju serta menanggung segala situasi tekanan. Kami memiliki fondasi pemain yang bagus, serta pemain pengganti dengan level yang memberi kami kemampuan untuk terus mengumpulkan poin."

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Rodgers juga membahas laga berikutnya melawan Al Nassr yang dijadwalkan berlangsung Jumat depan di Stadion Al-Awwal Park, di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan ke-14 Liga Roshn Saudi.

Soal laga tersebut, Rodgers berkata: "Kami memiliki cukup waktu untuk menonton pertandingan-pertandingan terakhir kami dan mereka (Al Nassr), mempelajari kelemahan dan kekuatan, lalu memutuskan bagaimana kami akan mempersiapkan laga itu."

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Pelatih Al Qadsiah itu juga mengomentari keputusannya menurunkan pemain asal Spanyol Nacho Fernández, Mohammed Abu Al-Shamat, dan Mosab Al-Juwayr saat melawan Al Fayha, meski ketiganya terancam absen di laga kontra Al Nassr jika menerima kartu kuning.

Ia menjelaskan: "Kami memberi tahu para pemain bahwa mereka harus fokus dan tidak menerima kartu. Mereka adalah pemain berkualitas tinggi yang mampu mengendalikan situasi berkat pengalaman mereka."

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Ia melanjutkan: "Abu Al-Shamat juga berhasil mencetak gol, Nacho adalah pemain berpengalaman dan bernilai besar, begitu pula Mosab, yang tampil solid dan mampu memberikan yang terbaik hingga ia diganti."

Pelatih asal Irlandia itu menutup pernyataannya dengan menanggapi sejumlah kabar yang menyebut adanya kajian untuk menambah jumlah pemain asing di Liga Roshn Saudi mulai musim depan.

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Mengenai hal itu, Rodgers berkata: "Saya memiliki pemain-pemain Saudi berlevel tinggi dan saya senang mereka ada di sini. Yang terbaik pasti akan tetap bertahan."

Ia menambahkan: "Belum ada keputusan resmi soal penambahan jumlah pemain asing. Namun, di Liga Inggris terdapat 80 persen pemain asing, dan meski begitu pemain-pemain Inggris yang istimewa tetap bermain atau berkarier di luar negeri, tim nasional mereka juga istimewa, dan ada banyak talenta serta bintang."

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Ia menutup: "Namun, seperti yang saya katakan, pemain Saudi terbaik akan tetap menjadi pilihan utama dalam segala situasi."

Kemenangan atas Al Fayha membawa Al Qadsiah ke puncak klasemen sementara Liga Saudi. Koleksi poin mereka naik menjadi 31, unggul satu poin atas Al Hilal yang telah memainkan dua laga lebih sedikit.

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Al Hilal bisa kembali merebut puncak klasemen besok, Sabtu, jika berhasil mengalahkan tuan rumah Al Ettifaq saat kedua tim bertemu di Dammam pada pekan ke-13 Liga Roshn.

Al Nassr juga bisa menyamai raihan poin Al Qadsiah jika berhasil memenangi laga melawan Al Hazm besok, Sabtu, di Stadion Kota Olahraga King Abdullah di Buraidah, pada pekan ke-13 kompetisi.

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Jika itu terjadi, laga berikutnya akan berlangsung panas, sebab duel melawan Al Qadsiah menjadi mimpi buruk bagi pendukung Al Nassr. Al Qadsiah berhasil mengalahkan wakil ibu kota itu dalam dua pertemuan musim lalu di Liga Roshn, baik kandang maupun tandang, meski Al Nassr kemudian berhasil mengunci gelar juara setelah absen selama 7 tahun.