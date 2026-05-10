Robin van Persie mengungkap kabar besar: 'Aku akan berikan kutipan yang kamu cari'

Robin van Persie pada hari Minggu membahas secara panjang lebar mengenai kepergian Dennis te Kloese dari Feyenoord. Setelah hasil imbang 1-1 melawan AZ, yang memastikan posisi kedua bagi tim asal Rotterdam tersebut, sang pelatih berbicara dengan penuh penghargaan tentang sang direktur. Menurut Van Persie, Te Kloese telah memainkan peran yang sangat besar di dalam klub dan dalam perkembangan pribadinya sebagai pelatih.

Segera setelah peluit akhir dibunyikan, keduanya bertemu di De Kuip. Van Persie secara tegas menyoroti Te Kloese dan berpendapat bahwa penonton harus memberikan penghormatan yang pantas kepadanya. Pelatih tersebut menekankan bahwa direktur tersebut telah memberikan segalanya untuk Feyenoord selama bertahun-tahun dan oleh karena itu, apresiasi dari tribun penonton sepenuhnya pantas.

“Banyak emosi yang meluap,” kata Van Persie di depan kamera setelah pertandingan. “Kebahagiaan, kelegaan, sebenarnya semuanya sekaligus. Sejak hari pertama, Dennis sangat membantu saya, baik secara pribadi maupun sebagai pelatih. Dia selalu mendukung saya dan saya pun mendukungnya. Begitulah seharusnya.”

Van Persie terlihat terharu oleh perpisahan Te Kloese. Menurut sang pelatih, wajar saja jika para pendukung menunjukkan apresiasi mereka kepada pejabat yang akan pergi itu. “Dia pantas mendapatkannya,” kata Van Persie. “Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi klub dan selalu mencurahkan segenap jiwa dan raganya untuk Feyenoord.”

Meskipun perpisahan yang emosional, di De Kuip juga terasa kepuasan atas hasil pertandingan. Berkat hasil imbang melawan AZ, Feyenoord secara definitif mengamankan posisi kedua di Eredivisie. Dengan demikian, klub memastikan posisi yang kuat menjelang musim depan.

Musim depan kini juga menjadi topik penting di kalangan petinggi klub. Dalam konferensi pers, Van Persie menyatakan bahwa ia bersama stafnya akan mengevaluasi skuad secara mendalam. Dalam beberapa pekan ke depan, akan terlihat posisi mana saja yang mungkin ingin diperkuat oleh Feyenoord.

Mengenai masa depannya sendiri, Van Persie tidak meninggalkan sedikit pun keraguan. Pelatih tersebut menegaskan bahwa ia akan tetap memimpin tim di De Kuip pada musim depan. “Saya masih memiliki kontrak,” katanya dengan tegas. “Saya akan menjadi pelatih Feyenoord musim depan. Itu kutipan yang Anda cari, bukan? Saya akan membantu Anda, haha.”