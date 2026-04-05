Robin van Persie memberi pemain Feyenoord posisi starter keempat di Eredivisie

Feyenoord akan bertanding melawan FC Volendam pada hari Minggu, dalam upaya mempertahankan posisi kedua di klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Pelatih Robin van Persie telah mengumumkan susunan pemain untuk pertandingan di kota nelayan tersebut.

Pelatih kepala tidak dapat memainkan Anel Ahmedhodzic pada Minggu sore. Pemain asal Bosnia itu tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, sehingga Thijs Kraaijeveld akan menjadi pemain yang memulai pertandingan di jantung pertahanan bersama Tsuyoshi Watanabe.

Jordan Lotomba tampil mengesankan dalam De Klassieker melawan Ajax, namun harus kembali puas dengan peran cadangan di Volendam. Mats Deijl, yang diskors untuk pertandingan tersebut, mengambil alih posisinya sebagai starter.

Jordan Bos, yang menjalani periode pertandingan internasional yang luar biasa bersama Australia, akan memulai di sisi kiri pertahanan. Timon Wellenreuther akan menjadi penjaga gawang.

Luciano Valente, Oussama Targhalline, dan Jakub Moder berhasil melewati periode internasional tanpa cedera dan menjadi pilar di lini tengah tiga orang Feyenoord. In-beom Hwang belum cukup fit untuk masuk dalam skuad pertandingan.

Gonçalo Borges akan memulai di sayap kanan lini depan, sementara Anis Hadj Moussa sama sekali tidak ikut serta di Volendam karena cedera. Pemain asal Portugal ini baru tiga kali menjadi starter di Eredivisie musim ini. Ayase Ueda menjadi penyerang paling dalam dalam skuad Van Persie, dengan Raheem Sterling kembali mendapat kesempatan di sayap kiri.

Di bangku cadangan Feyenoord, terdapat antara lain Ilai Grootfaam (16) dan Jivayno Zinhagel (16). Kedua talenta muda ini berpotensi melakukan debut mereka untuk tim Rotterdam pada hari Minggu.

Susunan pemain FC Volendam: belum diumumkan

Susunan Pemain Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Borges, Ueda, Sterling.