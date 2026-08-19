Roberto Carlos untuk pertama kalinya menanggapi kabar dirinya masuk Islam

Bintang Brasil, Roberto Carlos, menanggapi kabar yang tersebar luas mengenai keputusannya memeluk agama Islam setelah menikahi wanita Maroko, Souhaila Al-Tahiri.

Menurut kabar yang dimuat oleh media Turki, Carlos, yang kini berusia 53 tahun, memeluk Islam sekitar 4 pekan lalu setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dalam pertemuannya dengan Syekh Jihad Hamada, salah satu tokoh yang dikenal di kalangan komunitas Muslim di Brasil.

Klaim ini semakin menyebar setelah adanya unggahan dari anggota parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, Ali Sahin, yang menceritakan pertemuannya dengan sejumlah perwakilan komunitas Muslim di Brasil.

Sahin mengatakan melalui akunnya di platform "X" dua hari lalu bahwa ia bertemu dengan Syekh Jihad Hamada, yang tinggal di kota Sao Paulo, selama kunjungan ke Persatuan Amal Pemuda Muslim Brasil. Syekh tersebut memberitahunya bahwa Carlos telah menjalin komunikasi dengannya sejak lama, sebelum akhirnya mengunjunginya 4 pekan lalu dan mengucapkan dua kalimat syahadat serta memilih Islam.

Namun Carlos memecah keheningan dan menegaskan bahwa kabar yang tersebar mengenai keputusannya memeluk Islam "tidak benar".

Legenda Real Madrid itu berkata, dalam pernyataan kepada surat kabar Arab Saudi "Okaz", pada hari Rabu ini, "Saya memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Islam, dan sungguh indah melihat istri saya ketika ia sedang salat, tetapi rumor yang beredar mengenai keputusan saya memeluk Islam tidak benar."

Mengenai acara pernikahannya yang menambah spekulasi soal keputusannya memeluk Islam, ia menambahkan, "Perayaan itu digelar dalam lebih dari satu bentuk. Kami memastikan untuk mengadakan upacara yang sesuai dengan keyakinan anggota keluarga, karena mereka penganut Katolik, di samping upacara lain yang sesuai untuk istri saya dan teman-teman Muslimnya."

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