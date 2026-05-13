'Robert Lewandowski telah mencapai kesepakatan dan akan segera menandatangani kontrak'

Robert Lewandowski tidak akan bergabung dengan FC Porto. Menurut media Polandia, striker FC Barcelona tersebut akan pindah ke Al-Hilal, yang menawarinya gaji yang sangat besar.

Pada hari Selasa, Sky Sports mengumumkan bahwa Francesco Farioli sangat menginginkan Lewandowski. Pemain asal Polandia itu memang akan hengkang dari FC Barcelona setelah musim ini berakhir.

Lewandowski yang berusia 37 tahun memiliki kontrak yang akan berakhir di FC Barcelona dan tampaknya ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Akhir pekan lalu, pemain asal Polandia itu dinobatkan sebagai juara liga bersama FC Barcelona.

Setelah pertandingan perebutan gelar, sang peraih gelar dihadapkan pada pertanyaan mengenai masa depannya. "Saya baru saja mendengar bahwa saya masih terikat kontrak selama 51 hari," katanya kepada Eleven Sports. "Jadi, saya masih punya waktu."

Mungkin saja dia tidak membutuhkan waktu itu. Al-Hilal menawarkan gaji sebesar 90 juta euro per tahun kepadanya. Lewandowski dilaporkan telah membuat keputusan dan sedang dalam perjalanan ke Timur Tengah.

Mantan penyerang andalan Bayern München dan Borussia Dortmund ini masih jauh dari menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Arab Saudi. Cristiano Ronaldo mendapatkan gaji sebesar 180 juta euro per tahun di Al-Nassr.



