Rodrigo De Paul dan Robert Lewandowski terlibat perseteruan dalam duel MLS antara Inter Miami dan Chicago Fire. Keduanya terlibat adu mulut, dengan gelandang Argentina itu mengucapkan kalimat yang sangat mengingatkan pada ucapan Lionel Messi di Piala Dunia 2022.

Inter Miami dan Chicago Fire bermain imbang pada Rabu malam. Lewandowski membawa tim tuan rumah unggul setelah sepuluh menit. Striker Polandia itu menuntaskan umpan silang Andrew Gutman di tiang jauh dengan sangat baik.

Setelah jeda, Inter Miami menyamakan kedudukan. Sepak pojok Messi disundul masuk oleh Casemiro, yang menjulang tinggi di atas para lawannya. Namun, perhatian terbesar pada akhirnya tertuju pada fase akhir pertandingan.

De Paul membela rekan setim

Pada menit ke-89, Lewandowski dan bek Inter Miami Ian Fray terlibat perseteruan. Striker Polandia itu memberikan dorongan ringan kepada lawannya, lalu Fray jatuh ke tanah secara teatrikal. Setelah itu, ia bangkit dan mendorong Lewandowski hingga terjatuh.

Fray kemudian menjauh dari situasi tersebut untuk mengawal sepak pojok, tetapi Lewandowski belum ingin melupakan insiden itu dan kembali mencari konfrontasi.

Itulah momen ketika De Paul mulai ikut campur. Gelandang yang temperamental itu berdiri tepat di hadapan Lewandowski. Keduanya sempat hampir saling berhadapan hidung ke hidung dan kemudian saling melontarkan beberapa kata. Menurut Marca, De Paul disebut berkata: "Memangnya kamu pikir kamu siapa, idiot? Saya sudah memenangi dua Copa América dan satu Piala Dunia. Dan kamu?"

Perkataan yang diduga diucapkan De Paul itu langsung memicu banyak reaksi karena kemiripannya dengan momen ikonik Messi pada Piala Dunia 2022. Setelah perempat final melawan Belanda, Messi berseteru dengan Wout Weghorst. Dalam wawancara setelah pertandingan, pemain Argentina itu memandang ke arah striker tim nasional Belanda tersebut dan mengucapkan kata-kata yang kini mendunia: "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo." Artinya: "Apa yang kamu lihat, bodoh? Pergi sana, bodoh."



