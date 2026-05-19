Rob Jansen mengungkapkan minat besar terhadap John Heitinga dan menyebutkan kemungkinan destinasi

Rob Jansen sedang sibuk mencari klub baru untuk John Heitinga, demikian ia ungkapkan dalam KieftJansenEgmondGijp. Menurut sang agen, minat terhadap mantan pelatih kepala Ajax tersebut sangat besar.

Heitinga memulai musim ini sebagai pelatih kepala Ajax, tetapi dipecat oleh klub asal Amsterdam tersebut pada bulan November. Fred Grim mengambil alih tugasnya untuk sementara waktu.

Selanjutnya, Heitinga bekerja di Tottenham Hotspur sebagai asisten pelatih Thomas Frank. Ketika pelatih asal Denmark itu dipecat, ia pun meninggalkan klub tersebut.

Sekarang, Heitinga ingin bekerja sebagai pelatih kepala di suatu tempat. “Permintaannya sangat tinggi. Dia bisa memilih. Kami akan mencarinya. Ada banyak minat terhadapnya.”

“Tapi minat tersebut haruslah yang tepat,” lanjut Jansen. “Dia tidak boleh lagi terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan. Meskipun di Spurs itu bukan kesalahannya.”

“Dalam karier kepelatihan, kamu harus sangat berhati-hati. Terkadang, tidak melakukan apa-apa justru bisa menyelamatkanmu, tapi dia tidak akan melakukannya. Dia ingin bekerja sebagai pelatih kepala di suatu tempat,” tutup Jansen.

Kemudian, para pria lain di meja itu mencoba menggali informasi tentang klub mana saja yang dimaksud, lalu Jansen berkata dengan samar: “Belgia adalah pilihan yang bagus.”