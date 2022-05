"Demam" Riyad Pasta, Makanan Apa Itu? Para Pemain Manchester City Mendadak Doyan Menunya Riyad Mahrez

"Saya mau Riyad pasta", "bikinkan saya Riyad Pasta", "adakah Riyad Pasta?"

Permintaan-permintaan di atas hampir selalu terdengar di dapur Manchester City ketika para pemain rikues menu makanan ke koki klub. Ya, Riyad Pasta.

Menu makanan ini sangat favorit di kalangan pemain Manchester City. Sebagaimana namanya, Riyad Pasta. Menu ini pertama kali dipopulerkan oleh Riyad Mahrez, gelandang serang The Citizens.

Di sesi makan klub, Mahrez kerap meminta dibikinkan pasta dengan baluran ayam. Pilihan ayamnya juga tak sembarangan, karena diimpor dari Aljazair.

Dengan perpaduan ayam Aljazair, keju dan bawang karamel, garam dan lada, Riyad Pasta kini menjadi menu andalan di lingkup Etihad Stadium. Unik, karena para pemain Man City ketika meminta dibuatkan pasta, mereka akan mengatakan 'Riyad Pasta' kepada koki klub.

Sementara, sang pencetus Riyad Pasta, Mahrez, hanya akan bilang 'pasta' ke koki klub dan mereka sudah bisa langsung mengerti apa yang harus dibuat.

Yang membedakan Riyad Pasta dengan pasta lainnya adalah dari segi jenis ayamnya [Aljazair] dan teksturnya. Pasta ala Mahrez ini, ayam harus dimasak dengan sangat matang [very well done].

Mulanya, hanya satu-dua pemain yang ikut-ikutan menyantap menu pasta ala Mahrez. Namun, lama-lama, banyak penggawa Man City yang kabita dengan Riyad Pasta hingga akhirnya menu ini jadi sangat populer di antara para pemain.

"Sebelum hari pertandingan, kadang saya mendengar nama saya seperti itu [Riyad Pasta]. Terkadang, saya mendegar 'saya mau Riyad Pasta'," ungkap Mahrez.

"Awalnya satu, dua, tiga pemain mulai menyantap menu itu, lama-lama semakin banyak pemain yang menginginkannya. Itu bagus," beber pemain internasional Aljazair tersebut, antusias.

Pasta merupakan makanan olahan yang berasal dari Italia. Berbahan tepung gandum durum dan umumnya adonan tidak beragi, kemudian dicampur dengan telur. Nantinya, akan dibuat seperti lembaran-lembaran dengan bentuk yang beragam.

Pasta disajikan dengan cara direbus, bisa pula dipanggang. Ada banyak jenis pasta yang populer di dunia seperti fetucini, fusilli, penne, ravioli. Di Indonesia, jenis pasta yang mudah ditemukan di tengah masyarakat adalah spageti, makaroni atau lasagna.

