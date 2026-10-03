Pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, telah memastikan tujuan berikutnya setelah hengkang dari Al Ahli Saudi, setelah ia semakin dekat untuk pindah ke klub Al Shamal Qatar, dalam sebuah langkah yang mengembalikan bintang Aljazair itu ke atmosfer kompetisi Asia sekali lagi.

Menurut yang diungkapkan oleh jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Mahrez telah menyetujui secara lisan untuk bergabung dengan Al Shamal, dengan tercapainya kesepakatan terkait kontrak jangka pendek, di mana pemain itu akan menyelesaikan prosedur akhir terkait kepindahannya ke klub Qatar tersebut. Langkah ini terjadi setelah ia meninggalkan Al Ahli pada Juni lalu untuk menjadi pemain bebas transfer.

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Mahrez akan menjalani pengalaman baru di Qatar setelah tiga musim yang ia lalui bersama Al Ahli, setelah ia berkontribusi selama periodenya bersama klub Saudi itu dalam meraih gelar Liga Champions Asia Elite, sebelum hubungannya dengan tim tersebut berakhir pada musim panas lalu.

Langkah kepindahan Mahrez ke Al Shamal membawa karakter khusus, terutama karena klub Qatar itu berpartisipasi di Liga Champions Asia Elite musim ini, sebuah turnamen yang sangat dikenal oleh pemain Aljazair tersebut, yang memberinya kesempatan untuk terus tampil di panggung benua.

Momen paling menonjol pada awal pengalaman baru Mahrez adalah pertemuan dengan mantan timnya, Al Ahli, karena Al Shamal dijadwalkan akan berhadapan dengan "Al Raqi" pada 23 November mendatang dalam ajang Liga Champions Asia Elite, dalam pertemuan pertama yang mempertemukan bintang Aljazair itu dengan mantan klubnya sejak ia hengkang.

Dengan demikian, Mahrez akan menghadapi sebuah pertemuan emosional melawan Al Ahli, tetapi kali ini dengan seragam Al Shamal Qatar, dalam pertandingan yang akan mengembalikannya ke klub yang warnanya ia bela sejak tahun 2023, sebelum ia membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya di kawasan Arab.