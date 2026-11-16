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Kekalahan telak dari Denmark menghadirkan kenyataan pahit bagi timnas Portugal, setelah dampak hasil tersebut bercampur dengan suasana panas yang mewarnai malam penghormatan untuk Cristiano Ronaldo di Braga. Alhasil, laga berikutnya melawan Wales menjadi ujian baru bagi tim di berbagai level.

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Dalam konferensi pers jelang laga melawan Wales, yang dijadwalkan besok pada laga pamungkas fase grup UEFA Nations League, Ruben Neves dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tak jauh dari isu yang terus membayangi timnas sejak absennya sang kapten bersejarah. Ia pun menyampaikan sikapnya terkait polemik yang terus menyelimuti Ronaldo serta pengaruhnya terhadap suasana di dalam tim.

Neves ditanya: "Cristiano masih sangat terasa kehadirannya, dan hingga hari ini kami masih mendengar pernyataan dari ibunya yang menyebut sejumlah rekan setimnya tidak menghormatinya. Namun pertanyaannya, kapan polemik ini akan berakhir?"

Menurut video yang dipublikasikan surat kabar Portugal, Record, Ruben Nevir menegaskan bahwa polemik yang terus bergulir seputar Cristiano Ronaldo dan absennya dari skuad timnas tidak memengaruhi fokus maupun performa para pemain di lapangan.

Gelandang Al Hilal itu menambahkan bahwa masalahnya bukan hanya soal pertanyaan yang terus berulang, tetapi juga karena hasil timnas selalu dikaitkan dengan ada atau tidaknya Ronaldo. "Saya tidak tahu apakah kami bisa fokus pada pekerjaan kami tanpa perbandingan yang terus-menerus, seolah-olah kemenangan Portugal berarti kami tidak kehilangan Cristiano, sementara kekalahan berarti kami kehilangan dirinya," jelasnya.

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Pemain asal Portugal itu menegaskan bahwa situasi ini tidak berdampak negatif terhadap performa tim. Menurutnya, para pemain di timnas tidak merasa hiruk-pikuk media seputar isu tersebut memengaruhi apa yang mereka tampilkan di lapangan.

Ia berpendapat bahwa akhir dari polemik ini bergantung pada berhentinya pertanyaan dan wawancara yang membahas topik tersebut. Ia juga menilai Ronaldo sendiri bisa menuntaskan persoalan ini dengan merilis pernyataan yang mengakhiri perdebatan seputar masa depannya bersama timnas.

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Ia menegaskan bahwa tim telah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ronaldo atas semua yang telah ia berikan bagi sepak bola Portugal. "Ketika kariernya bersama timnas berakhir, kami sangat berterima kasih kepadanya, dan kami sangat bersyukur atas semua yang telah ia berikan untuk timnas dan sepak bola Portugal," tambahnya.

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Ia menjelaskan bahwa situasi saat ini menuntut para pemain memikul tanggung jawab membela Portugal, terlepas dari hasil yang diraih. Menurutnya, timnas tidak lantas menjadi yang terbaik di dunia hanya karena memenangi empat pertandingan di fase final, dan juga tidak menjadi yang terburuk karena kekalahan terakhir.

Ia menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki pengalaman dan profesionalisme yang cukup untuk menghadapi fase ini, dan kini tanggung jawab ada di pundak mereka untuk memimpin timnas dan membawanya melangkah maju, tanpa terus-menerus disibukkan oleh apa yang terjadi di luar lapangan. Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 5 November setelah berkarier selama 23 tahun, menyusul krisis serius antara dirinya dan pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, akibat apa yang disebut Ronaldo sebagai "pelanggaran kesepakatan" di antara mereka terkait keikutsertaannya bersama timnas. Di sisi lain, Jesus membantah dirinya menyesal setelah keputusan pensiun Ronaldo.

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