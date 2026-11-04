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Conference League
team-logoRiga FC
Skonto Stadium
team-logoJablonec
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Riga FC vs FK Jablonec hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Riga FC vs Jablonec
Riga FC
Jablonec
Conference League

Riga FC menghadapi FK Jablonec di Conference League. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Riga FC vs. FK Jablonec: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Skonto Stadium

Pertandingan antara Riga FC dan FK Jablonec dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Riga FC vs. FK Jablonec hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Riga FC dan FK Jablonec?

Riga FC memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, tim asal Latvia itu bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Ogre United di Virsliga Latvia. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan telak 5-2 di kandang Grobina. Di Conference League, Riga FC masing-masing bermain imbang 1-1 melawan Pafos FC dan Qairat Almaty. Secara keseluruhan, tim ini mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga tersebut.

FK Jablonec berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk: Klub tersebut hanya meraih satu kemenangan, tiga kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan telak 0-5 di kandang dari Slavia Praha di liga Ceko. Di Conference League, Jablonec gagal mencetak gol saat menghadapi Brighton dan kalah 2-3 dari SC Freiburg. Secara keseluruhan, mereka mencetak enam gol dan kebobolan 12 kali.

RIG

RIG - Performa

KAL
S1-1
SKS
M2-1
PAF
S1-1
GRO
M2-5
OUN
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
JAB

JAB - Performa

SCF
K3-2
VPL
K2-3
BHA
S0-0
HRA
M1-2
SLP
K0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Riga FC vs. FK Jablonec: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Riga FC vs Jablonec

Manajer

  • A. Gula

Riga FC vs. FK Jablonec: Performa terkini

RIG

RIG - Performa

KAL
S1-1
SKS
M2-1
PAF
S1-1
GRO
M2-5
OUN
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
JAB

JAB - Performa

SCF
K3-2
VPL
K2-3
BHA
S0-0
HRA
M1-2
SLP
K0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Riga FC vs. FK Jablonec: Rekor pertemuan

Riga FC vs. FK Jablonec: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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