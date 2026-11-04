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Riga FC vs. FK Jablonec: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 Skonto Stadium

Pertandingan antara Riga FC dan FK Jablonec dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Riga FC vs. FK Jablonec hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Riga FC dan FK Jablonec?

Riga FC memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, tim asal Latvia itu bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Ogre United di Virsliga Latvia. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan telak 5-2 di kandang Grobina. Di Conference League, Riga FC masing-masing bermain imbang 1-1 melawan Pafos FC dan Qairat Almaty. Secara keseluruhan, tim ini mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga tersebut.

FK Jablonec berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk: Klub tersebut hanya meraih satu kemenangan, tiga kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan telak 0-5 di kandang dari Slavia Praha di liga Ceko. Di Conference League, Jablonec gagal mencetak gol saat menghadapi Brighton dan kalah 2-3 dari SC Freiburg. Secara keseluruhan, mereka mencetak enam gol dan kebobolan 12 kali.

Riga FC vs. FK Jablonec: Susunan pemain

Riga FC vs. FK Jablonec: Performa terkini

Riga FC vs. FK Jablonec: Rekor pertemuan

Riga FC vs. FK Jablonec: Klasemen