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Rick Kruys membawa NAC Breda terus menanjak. Tim asuhannya kini berada di posisi kedua dan tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan, meski beberapa pemain harus berkorban untuk itu.

Jumat malam, NAC menang mudah atas FC Den Bosch. Tuan rumah menang 6-2 di Breda.

Berkat kemenangan itu, NAC kini menempati posisi kedua klasemen Keuken Kampioen Divisie. Hanya Heracles yang mengumpulkan lebih banyak poin.

Kruys, yang dipecat FC Volendam setelah musim lalu berakhir, tampil sangat baik bersama klub barunya. Seusai pertandingan melawan Den Bosch, Mohamed Nassoh berbicara kepada ESPN tentang pengalamannya bekerja di bawah mantan pemain FC Utrecht itu.

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“Dia suka bercanda, tetapi juga bisa tegas jika diperlukan,” ujar gelandang itu. “Dia pelatih yang luar biasa. Jika ada yang tidak beres, dia menindak semua orang dengan tegas.”

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Kruys juga berhasil menerapkan beberapa perubahan di luar lapangan di NAC. “Saya tidak boleh lagi makan roti dengan meses saat sarapan. Saya sangat menyukainya, tetapi dia membuangnya, jadi sekarang saya makan telur saja,” kata Nassoh sambil tertawa.

ESPN kemudian menanyakan keputusan Kruys melarang meses di NAC. “Kapten harus memberi contoh yang baik. Roti dengan meses… Ada pilihan yang lebih baik,” jawab Kruys.

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Pendekatan mantan pelatih FC Volendam dan VVV-Venlo itu tampaknya berhasil. Dalam 12 pertandingan di bawah Kruys, Nassoh mencatatkan dua gol dan tujuh assist.

Sebagai perbandingan, Nassoh tampil dalam 34 pertandingan di bawah Carl Hoefkens. Saat itu, ia hanya mencatatkan satu assist dan tujuh gol.