Rice: Saya Terkesan dengan Sikap Yamal kepada Anak Saya

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Gelandang Arsenal asal Inggris, Declan Rice, memuji sikap bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, terhadap putranya seusai laga terakhir antara Inggris dan Spanyol yang berakhir dengan kemenangan tim Matador (2-3), di Stadion Wembley, dalam ajang UEFA Nations League.

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Stadion Metropolitano bersiap, pada Minggu malam ini, untuk menjadi tuan rumah pertandingan baru antara Spanyol dan Inggris pada matchday keenam UEFA Nations League.

Meski tidak mampu bermain karena masalah pada punggung dan tendon lututnya, pemain Inggris itu membawa putranya ke ruang ganti untuk bertemu sang bintang Spanyol seusai pertandingan pertama.

Gelandang Inggris itu berkomentar setelah foto yang disetujui oleh bintang Barcelona untuk diambil bersama putranya usai pertandingan terakhir antara kedua tim nasional: "Itu sangat baik, sesuatu yang saya hargai sebagai seorang ayah. Saya tahu dia punya adik laki-laki yang ia jaga, jadi saya rasa tindakan ini wajar baginya. Gestur ini benar-benar menyentuh saya."

Rice berbicara soal "obsesi" putranya terhadap sayap Barcelona itu dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya memberitahunya bahwa saya akan bermain melawannya, dan ia terus bertanya mengapa saya akan menghadapi Lamine."

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Lamine Yamal dan Declan Rice tidak pernah saling berhadapan sepanjang karier sepak bola mereka kecuali satu kali, yaitu pada final Euro 2024, yang dimenangi Spanyol dengan skor 2-1 di Berlin.

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Yamal memberikan assist bagi Nico Williams, dan ditarik keluar pada menit ke-89, sementara Rice tampil sebagai pemain inti dan bermain penuh.

Kedua tim nasional kembali bertemu hari ini di Stadion Metropolitano pada matchday keenam UEFA Nations League, dalam pertandingan penentu untuk menetapkan pemuncak Grup Ketiga.

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Timnas Spanyol datang ke pertandingan tanpa kekalahan dengan koleksi 15 poin, sementara timnas Inggris kalah pada pertandingan pertama dari "La Roja" di Stadion Wembley dengan skor 2-3 pada laga pembuka fase grup.

Pasukan Thomas Tuchel memiliki 12 poin, dan mereka butuh kemenangan untuk menggeser sang juara Piala Dunia dan Eropa dari puncak klasemen, sekaligus menjamin keuntungan bermain di kandang dan di hadapan pendukung sendiri pada perempat final Nations League, sementara hasil imbang sudah cukup bagi Spanyol untuk mempertahankan puncak klasemen.