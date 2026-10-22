Thomas Reis, direktur teknik Trabzonspor, menyampaikan sejumlah pesan usai kemenangan berharga atas klub Skotlandia, Hearts, dengan skor 2-0 pada matchday kedua UEFA Conference League. Ia mengungkap kondisi trio Benjamin Bouchouari, Batista Mendy, dan Folcarelli, sekaligus menegaskan target timnya di ajang antarbenua tersebut.

Raksasa Turki itu meraih kemenangan yang pantas di kandang sendiri, tetapi Reis menegaskan bahwa awal pertandingan tidak berjalan ideal. Ia mengatakan dalam pernyataan pers usai laga: "Saya memberi selamat dan berterima kasih kepada tim. Kami menghadapi beberapa kesulitan pada 15-20 menit pertama, setelah itu kami mampu memaksakan gaya permainan kami."

Ia menambahkan: "Ini kemenangan yang pantas. Kita berbicara tentang lini tengah yang baru. Bukan hal yang mudah, tetapi kami berhasil masuk ke dalam atmosfer pertandingan. Tim mulai sebagai pemain inti untuk pertama kalinya, dan kami sepenuhnya menguasai jalannya babak kedua."

Mengenai kondisi Bouchouari dan Mendy, yang absen tampil di Liga Super Turki selama beberapa pekan, Reis menjelaskan bahwa kembali langsung bermain sangatlah rumit. Ia berkata: "Situasi ini tidak mudah bagi Benjamin dan para pemain lainnya. Kami juga melihatnya dalam pertandingan melawan Finlandia. Bermain dalam skuad inti setelah absen beberapa pekan bukanlah hal yang mudah."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Mendy bermain sepekan lalu. Mereka merasa lebih baik sekarang, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk langsung menjadi starter. Mereka berusaha sekuat tenaga."

Di sisi lain, pelatih asal Jerman itu menunjukkan kegembiraan besar atas kembalinya Folcarelli setelah absen lama akibat cedera. Ia menambahkan: "Saya sangat senang untuk Folcarelli. Ia absen dalam waktu yang lama, dan hari ini ia mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain inti. Kita akan lihat keputusan apa yang akan diambil terkait seluruh pemain di masa mendatang."

Mengenai rahasia menjaga kekompakan tim meski terjadi persaingan sengit untuk posisi inti, Reis menekankan: "Kami berlatih setiap hari, kami memiliki aturan dan tim yang kuat di dalam maupun di luar lapangan. Ini bukan hal yang mudah. Semua orang ingin bermain, dan ada yang merasa tidak nyaman ketika berada di bangku cadangan, tetapi saya rasa kami bersatu dan menatap ke depan."

Reis menutup pernyataannya dengan mengungkap ambisi tim di Conference League. Ia berkata: "Awal perjalanan Eropa kami berjalan baik. Kami harus tetap rendah hati dan terus bekerja keras, itulah target kami. Ada pertandingan penting menanti kami di liga, dan setelah itu kami akan fokus pada laga berikutnya. Kami selalu menatap pertandingan berikutnya."



