Bintang Prancis masa lalu, Franck Ribery, memanfaatkan kunjungannya ke Festival Olahraga Trento di Italia utara pada akhir pekan ini untuk mengenang kembali kekecewaan beratnya karena tidak memenangi Ballon d'Or pada tahun 2013, meski ia menjalani musim yang luar biasa bersama Bayern Munich.

Mantan pemain internasional Prancis yang kini berusia 43 tahun itu masih merasakan kekecewaan tersebut, tetapi ia tengah bersiap memulai babak baru sebagai pelatih.

Kemungkinan besar luka itu tidak akan pernah sembuh, dan hal ini diakui sendiri oleh Ribery. Mantan bintang Bayern Munich itu masih menyimpan kepahitan di hatinya ketika mengenang kegagalannya memenangi Ballon d'Or pada tahun 2013.

Setelah menjalani musim yang gemilang bersama Bayern Munich, mantan pemain internasional Prancis itu mengira ia akan memenangi penghargaan individu bergengsi tersebut, tetapi ia justru menempati peringkat ketiga di belakang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, sebuah hasil yang hingga kini masih ia rasakan tidak adil, bahkan setelah tiga belas tahun berlalu.

Franck Ribery berbicara saat kunjungannya ke Festival Olahraga Trento di Italia utara, dalam pernyataan yang dikutip jaringan "RMC Sport": "Tahun 2013 adalah tahun emas saya."

Ia menambahkan: "Saya adalah pemain terbaik di Liga Jerman dan di Eropa. Mungkin saya layak mendapatkan Ballon d'Or. Tidak memenanginya terasa menyakitkan. Itu adalah kekecewaan. Saya tidak kesulitan untuk mengakui hal itu. Itu adalah musim yang memukau, saya memenangi segalanya, dan tampil sangat baik bersama Bayern Munich dan tim nasional. Apa lagi yang bisa saya lakukan lebih dari itu?"

Setelah menggantung sepatunya pada Oktober 2022, menyusul periode terakhir yang ia habiskan di Salernitana, Franck Ribery bergabung dengan jajaran kepelatihan klub Italia tersebut hingga Maret 2024. Sejak saat itu ia menyelesaikan kualifikasi kepelatihan dan kini mengatakan bahwa dirinya merasa siap untuk memulai kehidupan barunya sebagai pelatih.

Ia melanjutkan: "Saya menyadari bahwa saya telah mengubah pekerjaan saya. Bagi saya, mengelola tim, empati, dan hubungan dengan para pemain akan menjadi hal-hal yang sangat penting. Hal ini datang sebelum formasi dan taktik. Saya telah dibimbing banyak pelatih hebat, seperti Heynckes dan Ancelotti, serta Nicola dan Iachini; saya belajar sesuatu dari masing-masing mereka. Saya ingin memainkan sepak bola menyerang. Tim saya harus merebut bola dengan cepat dan segera mencari gol. Di Eropa, saya sangat mengagumi Bayern Munich di bawah asuhan Kompany."