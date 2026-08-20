Kembalinya pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, ke Real Madrid tak lagi sekadar pergantian sosok, melainkan sebuah perubahan taktik mendasar yang mulai memperlihatkan tanda-tandanya sebelum peluit resmi tanda dimulainya musim baru berbunyi.

Seiring tim memasuki hitungan mundur menuju laga pertamanya di Liga, masa persiapan beserta sejumlah uji coba yang dijalani telah mengungkap pendekatan baru yang benar-benar berbeda dari sang pelatih Portugal itu, pendekatan yang oleh analis Aritz Gabilondo di acara "El Larguero" di radio "Cadena SER" disebut sebagai "perubahan sepak bola yang sesungguhnya" dari Mourinho.

Gabilondo menjelaskan dalam perbincangannya di acara "Sanedrin" bersama Alvaro Benito, bahwa Mourinho yang baru telah meninggalkan gagasan-gagasan lamanya yang dicirikan oleh poros ganda yang kaku dan kuat secara fisik, ia berkata: "Di era sebelumnya, mustahil kita melihat Bernardo Silva bermain sebagai gelandang jangkar kedua di samping Tchouameni, ia adalah pemain dengan tinggi kurang dari 1,70 meter dan ringan secara fisik, hal ini mustahil di era Mourinho yang keras."

Ia menambahkan bahwa perubahan ini bukan kasus tunggal, melainkan sebuah filosofi utuh yang telah diterapkan sang pelatih sejak tahun-tahun terakhirnya di Benfica, di mana ia mengandalkan seorang playmaker yang berada dekat dengan gelandang bertahan.

Sang analis menunjukkan bahwa hal yang sama berlaku pada pemain asal Turki, Arda Guler, yang kini bermain di posisi sedikit lebih dalam di belakang Jude Bellingham untuk menopang gelandang poros, sebuah peran yang oleh Mourinho versi lama akan dianggap sebagai risiko yang tidak diperhitungkan.

Gabilondo menilai bahwa keikutsertaan Bernardo Silva sebagai starter dalam laga pertama Real Madrid melawan Espanyol pada Sabtu mendatang merupakan hal yang sudah pasti, sehingga menjadi ujian resmi pertama bagi model baru ini.

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Real Madrid memasuki musim ini dengan tertinggal satu pertandingan setelah penundaan laganya pada pekan pertama, di mana mereka memulai perjalanannya dari pekan kedua dan tertinggal tiga poin dari para pesaingnya, dalam sebuah tantangan baru bagi Mourinho yang ingin membuktikan bahwa perubahannya bukan hanya pada sosoknya, melainkan pada sepak bolanya sendiri.