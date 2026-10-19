Revolusi Mourinho berkobar di Madrid: Pesan berapi-api jelang El Clasico

José Mourinho, pelatih kepala Real Madrid, menunjukkan intervensi taktis yang jelas dalam dua laga terakhir timnya, baik melalui perubahan pada susunan pemain inti maupun pergantian yang menentukan, untuk membawa Los Blancos meraih dua kemenangan dengan torehan 8 gol, menjelang laga yang dinanti kontra Barcelona di Liga Spanyol.

Surat kabar Catalan "Marca" menyebutkan bahwa sentuhan pelatih asal Portugal itu tampak jelas dalam kemenangan atas Roma di Liga Champions Eropa, lalu kemenangan atas Sevilla dengan skor 4-1, setelah ia mengambil sejumlah keputusan yang berkontribusi memperbaiki penampilan tim dan memberinya solusi tambahan di lini tengah serta lini serang.

Keputusan paling menonjol dari Mourinho menghadapi Sevilla adalah menempatkan Fede Valverde di posisi bek kanan, langkah yang mengakhiri kemitraannya dengan Aurélien Tchouaméni di lini tengah, dan sekaligus menjawab kebutuhan tim akan lebih banyak stabilitas di sisi kanan, di mana sejumlah opsi sebelumnya tidak menampilkan level yang diharapkan.

Pelatih asal Portugal itu juga memutuskan mengandalkan Arda Güler di posisi gelandang penyeimbang, setelah sebelumnya terbiasa menempatkannya dalam peran menyerang yang lebih dekat ke area kotak penalti.

Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menambah kreativitas di lini tengah, yang tercermin dalam penampilan tim, sebelum pemain asal Turki itu mencetak gol pertama ke gawang Sevilla.

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Sisi kiri mengalami perubahan lain dengan absennya Vinícius Júnior karena akumulasi kartu, di mana Yan Diomande mendapat kesempatan tampil dan memberikan penampilan menonjol, memanfaatkan kemampuan menggiring bola serta kapasitasnya menciptakan ancaman.

Pemain itu mencetak satu gol, dan juga mencetak assist untuk laga kedua secara beruntun, setelah sebelumnya memberikan umpan matang menghadapi Roma.

Intervensi Mourinho tidak terbatas pada susunan pemain inti, karena ia melakukan perubahan yang berpengaruh saat menghadapi Roma, setelah Real Madrid tertinggal dua gol, sebelum ia mengubah format tim dan mengandalkan elemen-elemen serang tambahan, di antaranya Endrick dan Asencio, sehingga perubahan itu berkontribusi pada kebangkitan tim dan meraih kemenangan di sepuluh menit terakhir.

Perubahan tersebut mencakup mengembalikan Güler ke lini tengah, menarik mundur Valverde ke posisi bek, di samping mengganti Tchouaméni dengan Bernardo, dalam langkah yang memberi Real Madrid intensitas serang lebih besar dan membantunya membalikkan keadaan.

Keputusan-keputusan ini mencerminkan peran yang diharapkan ditampilkan Mourinho bersama Real Madrid, melalui pembacaan laga dan intervensi pada waktu yang tepat untuk mengubah arah pertandingan, di saat tim bersiap menghadapi ujian penting kontra Barcelona, yang jika dimenangkan bisa memberinya peluang memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Liga Spanyol.