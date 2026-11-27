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Florentino Perez memulai fase baru dalam proyeknya di Real Madrid. Setelah menuntaskan sebagian besar proses pembangunan ulang tim dengan mengandalkan pemain-pemain muda yang memiliki potensi besar untuk berkembang, sang presiden klub kini berupaya memastikan sebagian besar skuad saat ini tetap bertahan.

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Menurut harian Sport, Perez ingin menghindarkan Real Madrid dari negosiasi yang rumit dan menentukan seperti yang terjadi dengan Vinicius Junior pada musim panas lalu, sekaligus memastikan inti skuad tetap solid dalam beberapa tahun ke depan.

Cukup dengan melihat kontrak para pemain yang masih berlaku untuk memahami besarnya rencana ini. Sejumlah pemain terikat dengan klub hingga tahun 2030, 2031, dan 2032, bahkan sampai 2033.

Secara keseluruhan, ada 16 pemain yang terikat kontrak dengan Real Madrid melampaui tahun 2030, dan tiga pemain lainnya diperkirakan segera menyusul.

Pada tahun ini saja, Real Madrid telah mengumumkan perpanjangan kontrak enam pemain, di antaranya pilar-pilar utama seperti Thibaut Courtois, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, dan Vinicius Junior.

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Perpanjangan kontrak pemain asal Brasil itu menjadi urusan terpenting dalam fase baru ini. Kontrak Vinicius sebelumnya berlaku hingga 2027, dan memastikan kelanjutan kariernya di klub menjadi salah satu persoalan paling mengganjal di meja perundingan di kantor Valdebebas.

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Perbedaan pandangan soal finansial membuat negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan itu menjadi rumit. Florentino Perez turun tangan langsung menangani urusan tersebut, sebelum kesepakatan akhirnya tercapai dengan perpanjangan kontrak sang pemain hingga 2032. Dengan demikian, winger asal Brasil itu menjadi pemain dengan gaji tertinggi kedua di tim, hanya di bawah Kylian Mbappe.

Rencana Florentino untuk masa depan

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Secara historis, presiden Real Madrid itu dikenal bersikap tegas dalam negosiasi perpanjangan kontrak, bahkan ketika pihak lawan bicaranya adalah pemain kunci bagi klub. Kasus Cristiano Ronaldo dan Sergio Ramos menjadi contoh yang jelas.

Presiden Real Madrid itu tidak ragu bersikap keras terhadap dua legenda klub, yang pada akhirnya meninggalkan klub dan masing-masing bergabung dengan Juventus dan Paris. Dalam kedua kasus tersebut, Florentino tetap teguh pada pendiriannya selama negosiasi, terlepas dari konsekuensinya.

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Namun, situasinya sedikit berbeda dalam kasus Vinicius. Real Madrid tidak ingin salah satu pemain paling berpengaruhnya memasuki tahun terakhir kontrak tanpa ada solusi, yang akan membuka peluang baginya untuk pergi tanpa klub mendapatkan kompensasi finansial apa pun.

Negosiasi tersebut memaksa kedua belah pihak untuk mencari titik temu dan mengakui status sang pemain di dalam tim, meski performanya belakangan ini. Tampaknya Florentino menyadari bahwa dalam beberapa kasus, melindungi seorang bintang juga menuntut klub untuk menunjukkan sedikit kelonggaran dalam sikapnya.

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Masih harus dilihat apakah kasus ini akan menjadi preseden dalam kebijakan Real Madrid terkait perpanjangan kontrak atau tidak.

Florentino Perez bersikap lebih lunak dalam perpanjangan kontrak Vinicius dibandingkan caranya menangani bintang-bintang lain seperti Ramos dan Cristiano.

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Langkah besar berikutnya mengarah kepada Jude Bellingham. Pemain asal Inggris itu terikat kontrak dengan klub hingga 2029, tetapi Real Madrid ingin memperpanjang masa baktinya dan memperbaiki ketentuan finansialnya. Tujuannya adalah menempatkannya dalam kelompok gaji yang sama dengan Vinicius.

Gelandang tersebut diproyeksikan menjadi salah satu wajah utama klub dalam satu dekade mendatang, sehingga Real Madrid ingin kontraknya mencerminkan status tersebut.

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Taruhan pada trio Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tetap tidak berubah, meski trio ini sejauh ini belum berhasil mewujudkan ekspektasi besar yang mengiringi pembentukannya menjadi dominasi kolektif yang dinantikan.

Florentino Perez sama sekali tidak pernah berpikir untuk merombak inti skuad ini, dan kebijakan perpanjangan kontrak tersebut menjadi pernyataan yang jelas tentang kepercayaan terhadap proyek olahraga klub.

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Di saat yang sama, Real Madrid menerapkan kebijakan berbeda terhadap pemain yang lebih berpengalaman dan berusia lebih tua. Thibaut Courtois dan Antonio Rudiger menjadi contoh pendekatan yang biasa diterapkan Perez kepada pemain yang telah melewati usia 30 tahun.

Kebijakan ini didasarkan pada pemberian kontrak berdurasi satu musim, guna menilai performa dan kondisi fisik para pemain dari tahun ke tahun.

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Situasinya berbeda ketika menyangkut pemain yang bergabung dengan tim melalui transfer, sebagaimana dibuktikan oleh kasus Denzel Dumfries.

Dalam kasus seperti itu, klub tidak keberatan memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain, agar nilai transfer dapat didistribusikan dan diamortisasi secara akuntansi sepanjang durasi kontrak.

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Peta kontrak klub juga mencakup nama-nama penting lainnya. Fede Valverde dan Brahim Diaz masuk dalam daftar pemain yang negosiasi perpanjangan kontraknya sudah berjalan jauh, dan kedua kesepakatan tersebut diperkirakan segera diumumkan.

Sementara itu, Bellingham menyedot banyak perhatian karena kenaikan gaji yang signifikan sebagai konsekuensi dari kesepakatan baru tersebut.

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Arda Guler dan Tchouameni sudah lebih dulu memperpanjang kontrak mereka hingga 2032, yang memperkuat gagasan bahwa Real Madrid ingin memastikan keberlanjutan beberapa generasi pemain di sekitar para bintang utamanya.

Strategi Florentino Perez memiliki logika ekonomi dan olahraga, tetapi di saat yang sama juga mengandung tantangan, yakni generasi pemain ini harus akhirnya mampu menampilkan performa yang diharapkan.

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Real Madrid telah berhasil mengamankan kelanjutan sejumlah besar pilar utamanya, tetapi kini klub perlu melihat stabilitas tersebut tercermin di lapangan, melalui raihan trofi dan pembentukan tim yang mampu memenuhi ekspektasi dan harapan yang disematkan kepadanya.