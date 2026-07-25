Wydad mulai meletakkan batu pertama proyek barunya, setelah terpilihnya Ibrahim El Asri sebagai presiden klub. Segala perhatian kini tertuju pada serangkaian keputusan yang dinanti-nantikan, yang akan menentukan wajah tim pada musim mendatang. Yang paling utama adalah pengumuman pelatih baru, di samping berbagai pergerakan di bursa transfer untuk memperkuat skuad "Si Merah" demi mempersiapkan diri merebut kembali posisinya di podium juara.

Wydad bersiap mengumumkan, dalam beberapa jam ke depan, penunjukan pelatih baru untuk tim utama, melalui presiden yang baru terpilih Ibrahim El Asri.

Manajemen klub telah memutuskan untuk merekrut pelatih asing, setelah dalam beberapa jam terakhir dilakukan penjajakan terhadap sejumlah pihak mengenai kemungkinan menyerahkan tugas tersebut kepada pelatih asal Maroko, sebelum akhirnya keputusan diambil untuk memilih opsi pelatih asing.

Situs "Le Site Info Sport" Maroko menegaskan bahwa pelatih asal Uruguay, Daniel Carreño, akan menjadi direktur teknik baru Wydad, berdasarkan kontrak yang berdurasi satu musim, dengan turut membawa serta tim kepelatihan yang lengkap.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Carreño mendapatkan kesepakatan dari berbagai komponen klub, dan namanya pun hadir dalam program pemilihan Ibrahim El Asri selama kampanyenya untuk kursi kepresidenan Wydad, yang mencerminkan keyakinan besar terhadap kemampuan dan pengalamannya.

Pelatih asal Uruguay ini memiliki rekam jejak yang istimewa, di mana ia sebelumnya pernah membawa Al Nassr Saudi meraih gelar Liga Saudi, di samping pengalaman kepelatihan yang menonjol di kawasan Arab.

Kasus Younes Eddahmani

Di sisi transfer, Wydad kini berada di depan peluang baru untuk merekrut salah satu bintang paling menonjol di Liga Maroko, setelah negosiasi terkait pemain Younes Eddahmani kembali mengemuka.

"Le Site Info Sport" menyebutkan bahwa salah satu kandidat presiden Wydad sebelumnya telah masuk ke dalam negosiasi tingkat lanjut dengan Eddahmani sebelum pemilihan, namun kekalahannya dalam bursa kepresidenan menyebabkan negosiasi terhenti, meskipun pemain tersebut berkeinginan mengenakan kostum tim Si Merah.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa sejumlah tokoh klub meminta presiden baru Ibrahim El Asri untuk melanjutkan kembali negosiasi dengan Eddahmani, mengingat keyakinan akan kemampuan teknisnya dan kesanggupannya memberikan tambahan yang diharapkan, di samping keinginannya yang jelas untuk bergabung dengan Wydad.

Bursa transfer musim panas kali ini diperkirakan akan menyaksikan aktivitas besar di internal Wydad, di mana manajemen baru berupaya menuntaskan sejumlah kesepakatan untuk memperkuat berbagai posisi, dengan tujuan membangun tim kuat yang mampu bersaing keras memperebutkan gelar, dan mengembalikan klub ke podium juara setelah periode yang lalu.