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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Revolusi di Susunan Pemain Barcelona Menghadapi Getafe

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
LaLiga
H. Flick
Spanyol

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Getafe, Sabtu malam ini, di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan kedelapan Liga.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Flick telah lebih dulu mengungkapkan beberapa perkembangan terbaru dalam konferensi pers, seperti kembalinya Joan Garcia ke bawah mistar gawang, serta tampilnya Gabriel Jesus sebagai pemain inti untuk pertama kalinya.

Namun, pelatih asal Jerman itu mengejutkan semua orang dengan melakukan perubahan yang relatif besar dalam susunan pemain, karena ia memutuskan untuk menyimpan Pau Cubarsi dan Pedri di bangku cadangan.

Berikut susunan pemain Barcelona:

Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Espart, Rodri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Gordon

Adapun para pemain yang akan duduk di bangku cadangan adalah Szczesny, Livakovic, Cancelo, Balde, Brian Fariñas, Cubarsi, Fermin Lopez, Pedri, Karim Adeyemi, Marc Bernal, dan Hamza Abdelkarim.

Perlu dicatat bahwa Barcelona kehilangan jasa Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong, dan Roony Bardghji.

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