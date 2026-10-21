Revolusi di San Siro: Milan Memberontak dan Mendukung Boikot Suporternya

Dalam sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya dari manajemen klub besar terhadap sistem penetapan harga di Italia, AC Milan mengumumkan dukungan penuhnya kepada para suporternya dan memutuskan untuk mendukung boikot mereka terhadap pertandingan tim berikutnya melawan Udinese, dengan menganggap bahwa apa yang terjadi merupakan praktik eksploitasi sistematis terhadap suporter yang bepergian.

Para suporter Rossoneri berniat memboikot pertandingan Serie A hari Minggu mendatang di kandang lawan, sebagai protes terhadap harga yang diberlakukan klub Udinese untuk tiket tim tamu, yang mencapai 65 euro (sekitar 73 dolar) untuk setiap tiket, sebuah angka yang disebut Milan sebagai hal yang mengejutkan.

Dalam pernyataan resmi yang bernada keras, yang dipublikasikan kantor berita "Reuters", Milan menegaskan bahwa harga yang tinggi ini bukan sekadar beban finansial, melainkan ancaman nyata bagi kesatuan kompetisi, dan menyatakan: "Memberlakukan harga yang mahal kepada suporter tim yang sama untuk menghadiri pertandingan di luar kandangnya bukan hanya sesuatu yang tidak adil, tetapi juga merusak kesatuan liga pada saat Serie A membutuhkan kebersamaan untuk bersaing dengan Liga Primer Inggris dan liga-liga Eropa lainnya."

Milan tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi beralih ke serangan langsung dan menuntut Liga Serie A agar segera turun tangan serta memberlakukan batas maksimal harga tiket tamu di seluruh liga, serupa dengan model sukses yang diterapkan di Liga Primer Inggris yang tidak melampaui 30 pound sterling (sekitar 40 dolar).

Pertandingan berikutnya UDI Serie A 15.45 MIL

Bahkan klub tersebut melontarkan ancaman pembalasan yang serius, memperingatkan bahwa mereka mungkin akan mengadopsi kebijakan balas-membalas, dan berdasarkan usulan ini, suporter klub-klub yang memberlakukan harga di atas rata-rata kepada suporter Milan akan menghadapi harga yang lebih tinggi ketika mengunjungi Stadion San Siro, sesuai regulasi liga, dengan mengalokasikan pendapatan tambahan kepada yayasan Milan untuk mendukung inisiatif amal.

Klub menutup pernyataannya dengan pesan tegas yang mendapat gema luas: "Sepak bola Italia tidak dapat berkembang dengan memperlakukan para suporter secara berbeda berdasarkan besar kecilnya klub mereka."

Langkah ini datang untuk menegaskan bahwa krisis tiket telah menjadi kronis di Italia, di mana kelompok "Curva Sud" yang terkenal selalu memimpin perseteruan ini, setelah mereka memboikot pertandingan Milan di luar kandang melawan Juventus pada tahun 2023 dengan alasan yang sama, sebelum memperbarui keluhan mereka musim lalu terhadap Juventus dan Torino dengan tuduhan memberlakukan harga yang berlebihan kepada suporter tim tamu.



