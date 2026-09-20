Kontroversi besar mencuat terkait penolakan pemberian penalti untuk Manchester United melawan Fulham, meskipun bola mengenai tangan Calvin Bassey.

Tayangan ulang memperlihatkan adanya kontak yang jelas setelah Lisandro Martinez mengoper bola ke arah bek Fulham pada menit ke-86 dalam laga imbang 1-1 hari Minggu.

Pada momen itu, United tertinggal satu gol dan berjuang untuk menyelamatkan satu poin.

Wasit Peter Bankes memberikan isyarat agar permainan dilanjutkan, dan ia didukung oleh rekan-rekan wasitnya menurut surat kabar "The Sun".

Kini, Liga Primer Inggris menunjukkan transparansi penuh mengenai insiden tersebut dengan merilis pernyataan melalui pusat pertandingan miliknya di situs X.

Mereka juga menerbitkan transkrip percakapan antara Bankes, asisten wasit Dan Cook, dan Nick Hopton, wasit video (VAR).

Pernyataan itu berbunyi: "Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti bagi Manchester United karena kemungkinan adanya sentuhan tangan dari Bassey telah diperiksa, dan hal itu dikonfirmasi oleh teknologi Video Assistant Referee (VAR)".

Asisten wasit pertama, Cook, berkata kepada rekan-rekannya setelah bola membentur tangan Bassey: "Itu dekat dengan tubuhnya - bola membentur tangannya tetapi lengannya dekat dengan tubuhnya".

Bankes menjawab: "Keputusan yang diambil di atas lapangan adalah permainan dilanjutkan".

Hopton menambahkan: "Kedua lengannya dekat dengan tubuhnya. Sebagaimana ditampilkan - menegaskan keputusan permainan dilanjutkan di atas lapangan, persis seperti yang dijelaskan di atas lapangan".

Hari itu diperkirakan akan menjadi hari yang suram bagi Manchester United setelah Martinez melakukan gol bunuh diri ke gawang Senne Lammens yang memikul porsi tanggung jawab yang sama sedikit setelah satu jam pertandingan berjalan.

Frustrasi para pendukung mereka semakin bertambah ketika protes mereka atas sentuhan tangan dan tuntutan penalti diabaikan, namun mereka menyelamatkan sesuatu dari laga tersebut ketika berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-89.







