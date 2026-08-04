Respons Cepat: Permintaan Pertama Mohamed Salah kepada Manajemen Trabzon

Sebuah laporan mengungkap perkembangan baru dalam negosiasi yang tengah berlangsung antara klub Trabzonspor dan bintang Mesir Mohamed Salah, di tengah upaya klub Turki tersebut untuk merampungkan transfer selama bursa transfer musim panas ini.

Menurut surat kabar Turki "61 Saat", negosiasi antara kedua belah pihak telah mencapai tahap yang sangat lanjut, di mana para petinggi Trabzonspor menanti jawaban akhir dari Salah, sebagai persiapan untuk menuntaskan kesepakatan secara resmi.

Surat kabar itu menambahkan bahwa permintaan pertama Mohamed Salah kepada manajemen Trabzonspor adalah menerima sebagian dari gajinya di muka, sebuah permintaan yang langsung disetujui oleh klub Turki tersebut, guna mendekatkan sudut pandang kedua belah pihak.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa jika tidak terjadi perkembangan negatif apa pun, sebuah pesawat pribadi akan dikirim ke Yunani besok Rabu, untuk membawa kapten timnas Mesir tersebut ke Istanbul, sebelum ia menuju kota Trabzon untuk menuntaskan prosedur kepindahannya.

Langkah untuk merekrut bintang Mesir itu memicu kondisi antusiasme di kalangan suporter klub, di mana manajemen bersiap menggelar penyambutan khusus untuk sang pemain begitu ia tiba, apabila kesepakatan tersebut rampung.

Surat kabar itu menutup laporannya dengan menyebutkan bahwa manajemen Trabzonspor akan mulai bergerak untuk merampungkan transfer seorang penyerang setelah menuntaskan berkas legenda Liverpool tersebut, di tengah ketidakyakinan mereka bahwa penyerang Nigeria Paul Onuachu akan cukup untuk memimpin lini depan seorang diri, dengan presiden klub yang akan menggelar pertemuan dengan pelatih Fatih Tekke seusai berakhirnya pemusatan latihan pramusim untuk merampungkan transfer-transfer baru.

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