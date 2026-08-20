Barcelona telah menentukan masa depan salah satu talenta paling menonjol di posisi penjaga gawang, dengan resmi mengumumkan peminjaman kiper muda asal Hungaria, Aron Yakubishvili, ke Almeria disertai opsi pembelian, dalam langkah yang tujuan utamanya adalah memastikan sang pemain mendapatkan menit bermain yang nyata.

Yakubishvili sebelumnya telah memulai masa persiapan musim baru bersama tim utama di bawah kepemimpinan Hansi Flick, namun kiper muda itu lebih memilih untuk keluar sementara demi mencari peluang tampil secara reguler, khawatir perkembangannya terhenti di bangku cadangan.

Kiper Hungaria itu tiba di Almeria beberapa hari lalu, di mana ia sudah terlihat berada di tribun stadion tim barunya menyaksikan kemenangan telak timnya atas Eldense dengan skor 3-0, sebuah pertanda jelas akan cepatnya ia beradaptasi dengan suasana baru.

Pilihan Almeria dinilai ideal bagi Yakubishvili, karena ia akan bekerja di bawah kepemimpinan pelatih Francisco Javier Garcia Pimienta, mantan pelatih akademi Barcelona yang dikenal dengan kepercayaan besarnya kepada talenta muda serta pemberian kesempatan kepada mereka, hal yang menyediakan lingkungan ideal bagi kiper Hungaria itu untuk membuktikan kemampuannya.

Di sisi lain, setelah kepergian Yakubishvili dipastikan, Barcelona berencana melakukan rotasi antara duo muda Eder Aller dan Iker Rodriguez sebagai kiper ketiga tim utama di samping Juan Garcia dan Szczesny, namun beberapa jam terakhir menyaksikan perkembangan mengejutkan dengan diajukannya tawaran kepada kiper veteran asal Kroasia, Dominik Livakovic, untuk memperkuat pos penjaga gawang, sembari menunggu keputusan akhir antara mengandalkan pengalaman atau melanjutkan taruhan pada pemain muda.

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