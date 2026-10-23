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Resmi: Wydad Umumkan Pelatih Barunya

N. Nabi
Wydad Casablanca
Botola Pro
Tunisia
Maroko

Era koreksi arah

Klub Maroko, Wydad, pada hari Jumat ini mengumumkan penunjukan pelatih asal Tunisia, Nasreddine Nabi, sebagai pelatih tim untuk musim ini.

Wydad menyatakan dalam pernyataan di akun resminya di jejaring sosial "Facebook": "Klub mengumumkan penunjukan pelatih asal Tunisia, Nasreddine Nabi, sebagai pelatih tim utama, hingga akhir musim olahraga ini."

Pernyataan itu menambahkan: "Penunjukan ini mencerminkan orientasi klub untuk memanfaatkan pengalaman pelatih Nasreddine Nabi dan kapabilitas kepelatihannya, guna memimpin tim utama pada fase mendatang, serta berupaya mengembangkan performanya dan memperkuat kehadiran kompetitifnya di berbagai ajang."

Pernyataan itu diakhiri: "Dan seraya klub Wydad menyambut pelatihnya, Nasreddine Nabi, klub mendoakan kesuksesan dan keberhasilan penuh baginya dalam menjalankan tugasnya, serta berkontribusi dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan para pendukung Wydad."

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UTS

UTS

Botola Pro

24 Okt 2026

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Wydad menempati peringkat kesembilan dalam klasemen Liga Maroko dengan koleksi 5 poin setelah 4 pekan berlalu.

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