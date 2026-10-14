Real Madrid menerima pukulan berat menjelang duel yang dinanti melawan Barcelona, setelah komite kompetisi mengumumkan hukuman larangan bermain empat pertandingan bagi Vinicius Junior, menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal. Dengan demikian, pemain Brasil itu akan absen dari El Clasico yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober mendatang di Stadion Spotify Camp Nou.

Komite tersebut mengeluarkan keputusan disipliner terkait pekan kedelapan Liga Spanyol pada Rabu malam ini, dan memastikan sanksi yang sudah diperkirakan terhadap winger Real Madrid itu, yang diusir keluar lapangan saat melawan Villarreal setelah menarik rambut bek Salibah, sesuai dengan yang tercantum dalam laporan wasit pertandingan.

Berdasarkan keputusan tersebut, Vinicius akan absen dari laga Real Madrid melawan Sevilla, Racing, dan Valencia, selain duel terpenting melawan Barcelona. Ini menjadi pukulan yang memengaruhi perhitungan pelatih Jose Mourinho, yang dituntut mencari pengganti yang tepat untuk menutupi ketiadaan pemain Brasil tersebut.

Rincian hukuman Vinicius

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Sport", komite kompetisi menjelaskan bahwa sanksi tersebut mencakup larangan bermain dua pertandingan karena tindakan kasar di luar jalannya permainan, dalam insiden di mana kedua pemain tidak sedang berebut bola, ditambah dua pertandingan karena memprotes wasit.

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Wasit Isidro Diaz de Mera sebelumnya telah mencatat dalam laporannya bahwa Vinicius diusir karena "menarik rambut salah satu pemain lawan saat permainan sedang berjalan, tanpa adanya perebutan bola di antara keduanya".

Wasit menambahkan bahwa pemain tersebut terus memprotes dengan suara keras setelah dikartu merah, dan bergerak ke arah area tempat wasit berada dengan cara yang digambarkan laporan itu sebagai agresif, sehingga rekan-rekan setimnya harus turun tangan untuk menjauhkannya, tanpa wasit mampu memastikan kata-kata tertentu yang keluar dari mulut pemain tersebut.

Real Madrid bergerak untuk meringankan hukuman

Di sisi lain, Real Madrid berniat mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan harapan dapat mengurangi jumlah pertandingan larangan bermain, meski tidak ada indikasi bahwa sanksi itu bisa dibatalkan sepenuhnya.

Klub ibu kota Spanyol itu juga berencana mengajukan protes terhadap kartu kuning yang diterima Ibrahima Konate saat melawan Villarreal, setelah koleksinya mencapai empat kartu kuning musim ini, sehingga ia hanya berjarak satu peringatan dari hukuman larangan bermain. Jika ia mendapatkan kartu baru saat melawan Sevilla, hal itu bisa membuatnya juga absen dari El Clasico.

Vinicius melalui periode sulit

Sanksi ini datang di saat Vinicius tidak sedang menjalani periode terbaiknya dari sisi teknis, setelah Mourinho memutuskan menempatkannya di bangku cadangan saat menghadapi Villarreal, dengan memberi kesempatan kepada Yan Diomande sebagai gantinya.

Winger Brasil itu belum mampu mengembalikan performa terbaiknya dalam periode terakhir, karena ia hanya mencetak satu gol dan menciptakan tiga assist dalam sembilan pertandingan yang dijalaninya musim ini. Angka-angka tersebut tidak sepadan dengan posisinya di dalam skuad Los Blancos, terutama di tengah level permainan yang ditampilkan para bintang Barcelona di bawah komando Hansi Flick.