Hasil undian babak semifinal Piala Super Arab Saudi, yang digelar pada hari Rabu ini di Kuwait, menempatkan Al Ahli berhadapan dengan Al Qadsiah, sementara pertemuan lainnya mempertemukan Al Nassr dengan Al Khaleej, sehingga gambaran persaingan untuk memperebutkan dua tiket ke laga final pun terbentuk, dalam turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 23 Desember mendatang.

Para suporter Arab Saudi menanti dua laga semifinal tersebut, di tengah ambisi empat klub untuk melanjutkan perjalanan menuju gelar, di mana Al Ahli dan Al Qadsiah harus memastikan kemenangan di laga pertama demi mencapai final,sementara Al Nassr dan Al Khaleej berupaya merebut tiket kedua.

Prosesi pengundian turut dihadiri Pangeran Sultan bin Saad bin Khalid, Duta Besar Penjaga Dua Kota Suci untuk Negara Kuwait, serta Syekh Ahmad Al Yousef Al Sabah, Presiden Federasi Sepak Bola Kuwait, bersama Dr. Tariq Al Jalahma, Menteri Olahraga Kuwait.

Turut hadir dalam prosesi undian dua mantan bintang sepak bola Kuwait, Ali Marwi dan Bashar Abdullah, di mana Marwi pernah berkarier profesional di barisan Al Ahli Arab Saudi, sementara Bashar Abdullah menjalani pengalaman profesional bersama Al Hilal Arab Saudi, selain perjalanan kariernya dengan timnas Kuwait.

Kuwait dijadwalkan menjadi tuan rumah ajang Piala Super Arab Saudi pada 19 hingga 23 Desember mendatang, dengan dua pemenang dari laga semifinal akan melangkah ke pertandingan final untuk menentukan identitas juara edisi terbaru turnamen ini.



