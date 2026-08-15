Klub Prancis, Paris Saint-Germain, secara resmi mengumumkan perekrutan pemain Belgia Mika Godts, penyerang Ajax Amsterdam, sehingga menjadi tambahan lini serang ketiga bagi tim selama periode bursa transfer musim panas ini, sekaligus kesepakatan kelima klub pada musim panas ini, dalam langkah baru untuk memperkuat opsi bagi pelatih Luis Enrique sebelum bergulirnya musim baru.

Paris Saint-Germain menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa Godts menandatangani kontrak dengan klub hingga tahun 2031, dan akan mengenakan jersey nomor 22, setelah klub Prancis itu mencapai kesepakatan dengan Ajax terkait kepindahan sang pemain dengan nilai 55 juta euro, yang mencakup 45 juta euro tetap dan 10 juta euro sebagai bonus tambahan.

Kesepakatan ini rampung setelah negosiasi alot antara kedua klub, di mana Ajax menolak tawaran awal senilai 45 juta euro, yang terdiri dari 40 juta tetap dan 5 juta bonus, sebelum kemudian juga menolak tawaran kedua yang melampaui angka 50 juta euro termasuk bonus, hingga akhirnya negosiasi berujung pada upaya ketiga menjadi kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Ajax berharap memperoleh 60 juta euro sebagai kompensasi melepas sang pemain, namun pada akhirnya mereka menyetujui tawaran senilai 55 juta euro, sementara keinginan Godts untuk pindah ke Paris Saint-Germain memainkan peran penting dalam mempercepat rampungnya kesepakatan.

Pemain Belgia berusia 21 tahun ini menjadi tambahan lini serang yang menjanjikan bagi jajaran juara Eropa tersebut, mengingat kemampuannya menempati lebih dari satu posisi di lini depan, khususnya kedua sisi sayap, dengan kecenderungan bermain di sisi kiri meski mengandalkan kaki kanannya, yang membuatnya menjadi opsi yang mendekati peran-peran yang dulu diisi oleh pemain Georgia, Khvicha Kvaratskhelia.

Kepindahan Godts ke Paris ini terjadi setelah musim yang menonjol bersama Ajax, di mana ia tampil dalam 32 pertandingan di Liga Belanda, mencetak 17 gol dan menyumbang 12 assist, serta memulai musim baru dengan sebuah gol pada leg pertama babak kualifikasi ketiga Liga Europa melawan Shelbourne.

Di level internasional, Godts telah menjalani dua pertandingan bersama timnas Belgia, namun ia tidak masuk dalam daftar tim yang tampil pada Piala Dunia terakhir, sebelum kini ia mendapatkan kesempatan baru untuk membuktikan dirinya di level tertinggi Eropa.