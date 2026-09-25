Timnas Arab Saudi mengumumkan pencoretan kiper mereka, Nawaf Al-Aqidi, dari daftar pemain yang mengikuti turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", yang saat ini digelar di Kota Jeddah.

Nawaf Al-Aqidi sebelumnya mengalami cedera saat kemenangan atas Kuwait dengan skor 1-0, kemarin lusa Rabu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga pertama fase grup turnamen Teluk tersebut.

Akun resmi Timnas Arab Saudi di situs "X" merilis pernyataan yang berbunyi: "Direktur teknik timnas nasional, Georgios Donis, mencoret pemain Nawaf Al-Aqidi dari pemusatan latihan Al-Akhdar yang digelar di Jeddah, dalam ajang Piala Teluk 27".

Pernyataan itu menjelaskan bahwa "hal tersebut berdasarkan laporan medis atas hasil pemeriksaan medis yang dijalani pemain pada bagian cederanya di pergelangan tangan, yang menunjukkan ketidaksiapannya dan kebutuhannya akan program pengobatan dan rehabilitasi".

Pelatih asal Yunani itu sebelumnya telah memanggil, kemarin Kamis, Abdulqudus Atiyah, kiper Al-Ula, untuk bergabung ke dalam daftar pemain timnas pada turnamen Teluk ini, guna menggantikan absennya Nawaf Al-Aqidi pada sisa pertandingan.

Mohammed Al-Owais, kiper Al-Hilal, diperkirakan akan menjadi kiper utama Al-Akhdar pada sisa pertandingan turnamen ini, setelah sebelumnya menempati posisi tersebut pada turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Arab Saudi bersiap menghadapi Oman, besok Sabtu, di Stadion Al-Inma, pada laga kedua fase grup turnamen Khaleeji 27.

Al-Akhdar membutuhkan kemenangan dengan hasil apa pun, untuk memastikan lolos ke babak semifinal turnamen Teluk ini, terlepas dari hasil pertandingannya melawan Irak pada laga ketiga, Selasa mendatang.