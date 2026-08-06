Resmi: Real Madrid Umumkan Perpanjangan Kontrak Vinicius Junior

Real Madrid mengumumkan pada Kamis hari ini perpanjangan kontrak bintang asal Brasil-nya, Vinicius Junior, sehingga ia akan bertahan bersama tim hingga 30 Juni 2032.

Klub menyatakan dalam sebuah pernyataan melalui situs resminya, bahwa Real Madrid dan Vinicius telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak sang pemain, sehingga ia melanjutkan perjalanannya dengan seragam tim selama enam musim tambahan.

Vinicius bergabung dengan Real Madrid pada Juli 2018, datang dari klub Brasil Flamengo, saat ia berusia 18 tahun, dan sejak saat itu ia telah menjalani 375 pertandingan dengan seragam klub, mencetak 128 gol.

Sepanjang kariernya bersama Los Merengues, sang pemain meraih 14 gelar, terdiri dari dua gelar Liga Champions Eropa, 3 gelar Piala Dunia Antarklub, dua gelar Piala Super Eropa, 3 gelar Liga Spanyol, satu gelar Piala Raja Spanyol, dan 3 gelar Piala Super Spanyol.

Real Madrid menyebutkan bahwa Vinicius memainkan peran krusial dalam pencapaian-pencapaian tersebut, berkat gol-gol dan umpan-umpan kuncinya, di antaranya golnya pada dua final Liga Champions Eropa yang dimenangkan tim pada edisi 2022 di Paris dan 2024 di London.

Klub juga memaparkan sejumlah penghargaan individu paling menonjol yang diraih sang bintang Brasil, di mana ia memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia dari FIFA "The Best" tahun 2024, meraih penghargaan pemain terbaik di turnamen Piala Interkontinental 2024, pemain terbaik di Liga Champions Eropa musim 2023-2024, Bola Emas Piala Dunia Antarklub 2022, di samping penghargaan pemain muda terbaik di Liga Champions musim 2021-2022.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Vinicius terpilih dalam tim ideal FIFA tahun 2024, serta hadir dua kali dalam tim FIFA FIFPro World11 selama tahun 2023 dan 2024, dan masuk tim ideal Liga Champions Eropa dalam tiga musim beruntun.

Real Madrid menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Vinicius Junior telah menjadi salah satu pemain terpenting tim, dan salah satu simbol paling menonjol dari salah satu periode paling sukses dalam sejarah klub.

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