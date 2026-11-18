Bagikan Ikuti GOAL di Google

Di tengah persaingan yang kian ketat dalam memperebutkan talenta muda di sepak bola Eropa, serta langkah klub-klub besar untuk mengamankan masa depan bintang mereka, Real Madrid mengambil langkah baru terkait salah satu nama paling menonjol yang diandalkan dalam proyek mereka beberapa tahun ke depan. Keputusan ini diambil setelah periode yang menunjukkan perkembangan mencolok dalam posisinya di tim, serta minat yang terus meningkat dari klub-klub di luar Spanyol.

Iklan

Real Madrid mengakhiri polemik seputar masa depan bintang asal Turki mereka, Arda Guler, setelah secara resmi mengumumkan perpanjangan kontraknya hingga 30 Juni 2032. Langkah ini mencerminkan keinginan klub untuk mempertahankan gelandang muda tersebut dan memastikan ia tetap berada di Santiago Bernabeu selama bertahun-tahun, setelah perlahan menjelma menjadi salah satu elemen penting dalam proyek tim.

Klub ibu kota Spanyol itu merilis pernyataan resmi pada Rabu, yang menegaskan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Guler untuk memperpanjang ikatannya bersama klub hingga musim panas 2032. Dengan demikian, spekulasi mengenai masa depannya pun berakhir, sekaligus memberi sang pemain jaminan baru soal posisinya dalam rencana Real Madrid pada musim-musim mendatang.

Pengumuman resmi ini sejalan dengan laporan surat kabar Spanyol, Marca, yang menyebut bahwa kesepakatan tersebut mencakup kenaikan gaji sang pemain, sesuai dengan perkembangan dan posisinya yang terus meningkat di dalam tim. Marca juga menyebut Real Madrid bergerak untuk melindunginya dari minat klub-klub lain, terutama dari Liga Primer Inggris.

Real Madrid Ungkap Statistik dan Gelar Guler

Iklan Iklan

Dalam pernyataan resminya, Real Madrid mengulas perjalanan sang pemain sejak bergabung dengan tim pada Juli 2023, saat ia berusia 18 tahun. Klub menyebut Guler telah tampil dalam 126 pertandingan bersama klub selama empat musim dan berhasil meraih lima gelar bersama tim.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Daftar gelar Guler bersama Real Madrid mencakup Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, Piala Super Eropa, LaLiga, dan Piala Super Spanyol. Ini merupakan koleksi yang mengesankan bagi pemain yang masih berada di awal karier profesionalnya, terlebih mengingat ketatnya persaingan untuk mendapatkan menit bermain di skuad yang dihuni deretan bintang top sepak bola dunia.

Pernyataan tersebut juga menyebut bahwa Guler sejauh ini telah mencatatkan 38 penampilan internasional bersama timnas Turki, dan pada September lalu meraih penghargaan pemain muda terbaik Liga Champions musim 2025/26, sebuah pengakuan baru atas perkembangan yang ia tunjukkan belakangan ini.

Iklan

Pernyataan Sang Pemain

Di sisi lain, Arda Guler turut mengomentari perpanjangan kontraknya bersama Real Madrid melalui pesan yang diunggah di akun Instagram resminya. Dalam pesan itu, ia mengungkapkan kebahagiaan dan kebanggaannya karena bisa terus mengenakan seragam Los Blancos, seraya menegaskan bahwa bermain untuk tim ini adalah tanggung jawab besar sebelum menjadi kehormatan pribadi.

Iklan

"Ketika saya mengenakan seragam Real Madrid untuk pertama kalinya, saya tahu bahwa saya telah menjadi bagian dari sejarah yang luar biasa. Hari ini saya merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang sama, tetapi dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar," ujar bintang asal Turki tersebut.

"Mengikuti jejak para legenda yang telah menorehkan nama mereka dalam sejarah sepak bola, di klub terbesar di dunia, merupakan kehormatan besar bagi saya. Impian saya adalah mengenakan seragam ini selama bertahun-tahun, memenangi lebih banyak gelar bersama-sama, dan suatu hari meninggalkan jejak saya sendiri dalam kisah yang unik ini," lanjutnya.

Iklan

Guler juga menyampaikan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya sejak hari pertamanya di klub, terutama Presiden Real Madrid Florentino Perez, keluarganya, rekan-rekan setimnya, serta anggota staf teknis dan administrasi, juga para pelatih yang pernah bekerja dengannya.

Ia pun menyampaikan pesan khusus untuk para pendukung Real Madrid: "Terima kasih yang paling istimewa saya sampaikan kepada para pendukung Real Madrid di seluruh dunia, yang selalu memberi kami dukungan tanpa batas. Saya menantikan lebih banyak hari-hari indah bersama kalian."

Iklan

Sang pemain menutup pesannya dengan menegaskan kebahagiaannya bisa melanjutkan perjalanan bersama Los Blancos. Ia menulis: "Saya sangat senang bisa terus menjadi bagian dari klub ini... hingga 2032."

Kenaikan Gaji dan Minat dari Inggris

Iklan

Menurut laporan Marca, perpanjangan kontrak ini bukan sekadar prosedur administratif untuk memastikan sang pemain bertahan, tetapi juga mencakup kenaikan gaji yang sesuai dengan level yang telah ia capai dan peran yang kini ia jalankan di dalam tim.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Real Madrid ingin bergerak lebih awal untuk menuntaskan urusan ini, mengingat minat yang datang dari klub-klub lain, terutama klub-klub Liga Primer Inggris yang memantau perkembangannya dari dekat, setelah ia membuktikan kemampuannya memberi kontribusi di lebih dari satu posisi menyerang maupun di lini tengah.

Iklan

Perkembangan ini menjadi pengakuan dari manajemen Real Madrid atas nilai investasi yang mereka lakukan saat merekrut pemain asal Turki itu dari Fenerbahce pada musim panas 2023. Kala itu, Guler belum memiliki banyak pengalaman di level Eropa, tetapi ia datang dengan ekspektasi tinggi berkat bakat teknis dan kemampuannya membuat perbedaan dengan bola.

Dari Talenta Menjanjikan Menjadi Elemen Penting dalam Proyek Mourinho

Iklan

Perjalanan Guler bersama Real Madrid tidak mudah sejak awal. Pada periode pertamanya, ia bergelut dengan cedera dan kesulitan merebut tempat utama di tengah persaingan ketat di dalam tim. Namun, ia perlahan memanfaatkan kesempatan yang didapat dan berhasil membuktikan kemampuannya memengaruhi permainan menyerang berkat visi bermain yang istimewa serta akurasi umpan dan tembakannya.

Arti penting sang pemain semakin besar seiring berkembangnya perannya di tim, terutama setelah ia mampu bermain di lebih dari satu posisi di lini tengah, baik di dekat para penyerang maupun dalam peran yang lebih dalam yang menuntut kemampuan membangun serangan dan menciptakan peluang.

Iklan

Marca menyebut Guler kini mendapat tempat penting dalam perhitungan pelatih Jose Mourinho, yang memanfaatkan kemampuan teknisnya serta kapasitasnya memberikan beragam solusi bagi tim di sepertiga akhir lapangan. Hal itu membantu sang pemain beranjak dari fase talenta menjanjikan menjadi pemain yang diharapkan memberi kontribusi berpengaruh secara konsisten.

Pentingnya perpanjangan kontrak ini tidak hanya terbatas pada upaya melindungi masa depan Guler, tetapi juga membawa pesan jelas tentang strategi Real Madrid dalam mempertahankan talenta yang dinilai mampu memimpin tim pada tahun-tahun mendatang, alih-alih membiarkan pintu terbuka bagi upaya rival untuk merekrut mereka.

Iklan

Guler Bukan Satu-satunya dalam Rencana Perpanjangan Kontrak

Marca melaporkan bahwa urusan Guler merupakan bagian dari langkah yang lebih luas di internal Real Madrid untuk mengamankan kontrak sejumlah pilar utama. Disebutkan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak Jude Bellingham dan Thibaut Courtois telah memasuki tahap lanjut, dengan perkembangan terkait keduanya diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Iklan

Dengan demikian, Real Madrid mengirim pesan kuat kepada para rivalnya bahwa Guler merupakan bagian dari rencana jangka panjang mereka. Klub tidak memandangnya sebagai talenta yang bisa dilepas begitu saja dengan tawaran finansial yang pantas, melainkan sebagai pemain yang perkembangannya menjadi taruhan agar kelak menjadi salah satu wajah utama skuad mereka.