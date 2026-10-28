Real Madrid mengeluarkan permintaan maaf resmi atas pernyataan bintang asal Prancisnya, Kylian Mbappe, hari ini, dalam langkah yang datang sekitar satu hari penuh setelah permintaan maaf sang pemain dan presiden La Liga Spanyol, Javier Tebas, di tengah tekanan yang kian meningkat yang mengancam hubungan komersial klub di pasar China.

Langkah Los Blancos ini datang setelah sikap sebelumnya menimbulkan kontroversi luas, terutama pasca laporan yang menyebutkan penolakannya untuk meminta maaf, serta keteguhannya memisahkan antara pernyataan pribadi Mbappe dan komitmen institusi terhadap para mitranya di China.





Real Madrid menyatakan, dalam pernyataan melalui situs resminya, bahwa pihaknya meminta maaf kepada rakyat China atas segala ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan oleh pernyataan terbaru Mbappe, dengan menegaskan rasa hormatnya terhadap China, sejarahnya, budayanya, dan warganya, serta jutaan pendukung China yang menyimpan kecintaan terhadap klub.

Klub menambahkan bahwa pihaknya bergabung dengan permintaan maaf terbuka yang disampaikan pemain asal Prancis itu, yang di dalamnya ia menyatakan penyesalan atas pernyataannya, sembari menegaskan kembali komitmennya terhadap nilai-nilai rasa hormat, koeksistensi, dan saling pengertian antarbudaya.

Namun, permintaan maaf itu datang setelah laporan-laporan Spanyol dan Prancis menyebutkan bahwa Real Madrid berpegang pada kelanjutan hubungan komersialnya dengan China, dan menganggap pernyataan Mbappe sebagai ungkapan sikap pribadi yang tidak mencerminkan arah klub.

China menolak pembelaan dan mengancam hubungan komersial

Krisis memuncak setelah juru bicara Pusat Olahraga dan Pemuda yang berada di bawah naungan Grup Media China, pemilik jaringan "CCTV", menolak pembelaan Real Madrid, dengan menegaskan bahwa Mbappe adalah pemain di klub tersebut, dan bahwa institusi itu memikul tanggung jawab besar atas apa yang keluar darinya.

Juru bicara itu menekankan bahwa pernyataan sang pemain telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan melukai rakyat China, dengan mengumumkan penangguhan pembahasan yang berkaitan dengan klub hingga disampaikannya permintaan maaf terbuka.

Grup tersebut juga menolak untuk menganggap penegasan Real Madrid mengenai kelanjutan kemitraannya dengan China sebagai bukti bahwa hubungan komersialnya tidak terpengaruh, seraya memperingatkan bahwa penghinaan terhadap rakyat China menimbulkan kemarahan luas.

Tebas dan Mbappe mendahului Real Madrid

Mbappe sebelumnya telah meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya, sebelum Tebas bergerak kemarin dengan menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat China, bersamaan dengan pertemuan bersama Duta Besar China untuk Spanyol guna meredam krisis.

Tekanan itu dibarengi dengan dampak komersial yang menimpa bintang asal Prancis tersebut, setelah perusahaan-perusahaan China mengakhiri kemitraan mereka dengannya, sementara kontroversi meluas hingga ke penyiaran pertandingan La Liga Spanyol di China.

Apa yang dikatakan Mbappe?

Krisis bermula setelah tersebarnya potongan video yang di dalamnya Mbappe berbicara tentang gambar-gambar satir yang dibuat menggunakan raut wajahnya, seraya menyebutkan bahwa yang paling mengundang tawa baginya adalah gambar hasil rekayasa yang menampilkan wajahnya pada tubuh seorang pria yang ia kira sebagai "diktator China".

Peristiwa itu memicu kritik luas di China, di tengah tuduhan terhadap Mbappe telah melukai sentimen nasional, sementara persoalan itu berubah dari perdebatan di media sosial menjadi krisis yang dampaknya meluas hingga ke kontrak sponsor dan penyiaran olahraga.







