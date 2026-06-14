Resmi: Real Madrid menuntaskan transfer pemain asal Portugal

Real Madrid, hari Minggu ini, secara resmi mengumumkan penandatanganan gelandang asal Portugal, Andrea Gassinto, yang didatangkan dari Real Sociedad, dengan kontrak berdurasi 4 musim mulai 1 Juli mendatang hingga 30 Juni 2030, dalam kesepakatan yang memperkuat lini tengah tim wanita Real Madrid dengan pemain internasional yang berpengalaman di Liga Spanyol.

Klub Kerajaan tersebut menegaskan, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs resminya, bahwa pemain berusia 24 tahun ini, yang secara reguler membela timnas Portugal, akan resmi bergabung dengan skuad pada awal musim depan, setelah empat tahun berkarier di Real Sociedad.

Gacinto memainkan peran sentral di lini tengah Real Sociedad selama empat musim terakhir, di mana penampilannya yang menonjol membuatnya menjadi incaran klub-klub besar di Liga Spanyol, sebelum Real Madrid akhirnya berhasil mengamankan kesepakatan tersebut.

Pemain asal Portugal ini memulai karier profesionalnya di Sporting Lisbon, di mana ia bermain antara tahun 2019 dan 2022, dan meraih dua gelar Piala Portugal serta Piala Super bersama klub tersebut, sebelum pindah ke La Liga untuk bergabung dengan Real Sociedad.