Bagikan Ikuti GOAL di Google

Real Madrid mengumumkan perpanjangan kontrak pemain asal Maroko, Brahim Diaz, hingga 2031. Kesepakatan ini membuat kedua pihak tetap terikat selama empat musim tambahan, sebuah langkah yang menunjukkan keinginan klub Spanyol tersebut mempertahankan jasa playmaker-nya, meski menit bermainnya terbatas belakangan ini.

Iklan

Dalam pernyataan resmi pada Jumat ini, klub menyebutkan: “Real Madrid dan Brahim Diaz telah sepakat memperpanjang kontrak, sehingga sang pemain tetap terikat dengan klub hingga 30 Juni 2031.”

Kesepakatan ini memperpanjang kontrak sebelumnya, yang semula berakhir pada musim panas 2027, hingga 2031, disertai kenaikan gaji sang pemain sesuai kontrak baru, menurut laporan harian Spanyol, AS.

Negosiasi sebenarnya sudah memasuki tahap lanjut sejak Juni lalu, setelah harian tersebut mengungkap bahwa kedua pihak hampir mencapai kesepakatan, sebelum detail akhirnya dirampungkan dan perpanjangan kontrak menjadi resmi.

Negosiasi berjalan tanpa hambatan berarti, mengingat manajemen Real Madrid dan sang pemain sama-sama ingin melanjutkan kerja sama dalam jangka panjang. Klub memandang Brahim Diaz sebagai salah satu pemain yang bisa diandalkan di masa depan, sementara sang pemain masih memegang teguh mimpinya untuk sukses berseragam Real Madrid.

Iklan Iklan

Diaz menjadi pemain Real Madrid keempat yang memperpanjang kontrak dengan klub dalam sepuluh hari terakhir, setelah Arda Guler, Aurelien Tchouameni, dan Thibaut Courtois.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 ALA Tonton

Brahim tiba di Real Madrid saat berusia 19 tahun, setelah pindah dari Manchester City pada Januari 2019 dengan biaya 15 juta euro, ditambah lima juta euro lainnya sebagai variabel terkait performa, meski kontraknya bersama klub Inggris tersebut akan berakhir pada Juni tahun yang sama.

Manchester City sebenarnya ingin mempertahankan pemain muda itu, yang mulai mendapat tempat dalam rencana pelatihnya saat itu, Pep Guardiola, bersamaan dengan melesatnya rekan setim sekaligus sahabatnya, Phil Foden. Namun, masuknya Real Madrid dalam perburuan mengubah arah transfer tersebut.

Iklan

Klub Spanyol itu tidak menunggu kontrak Brahim bersama City berakhir untuk merekrutnya secara gratis. Mereka memutuskan bergerak lebih awal dan merampungkan transfer pada Januari 2019, yang hingga kini menjadi rekrutan terakhir Real Madrid di bursa musim dingin, menurut laporan tersebut.

Sejak pindah ke Inggris di usia muda dari kota kelahirannya, Malaga, mimpi Brahim adalah kembali ke Spanyol dan menulis kisah sukses bersama Real Madrid. Mimpi itu tidak berubah, meski dalam beberapa bulan terakhir ia menerima tawaran dari klub-klub dengan kemampuan finansial besar dan proyek olahraga yang menarik, yang tetap gagal meyakinkannya untuk meninggalkan Real Madrid.

Iklan

Pengalaman di Milan Melahirkan Bintang yang Lebih Matang

Sebelum kembali ke Real Madrid, Brahim menjalani masa peminjaman yang sukses bersama AC Milan selama tiga musim, setelah masa pinjamannya diperpanjang usai musim pertama.

Meski klub Italia itu berulang kali ingin mempermanenkan sang pemain, Real Madrid tetap teguh pada sikapnya dan menolak mencantumkan klausul yang memungkinkan Milan membelinya. Los Blancos hanya menyetujui peminjaman tanpa opsi pembelian.

Iklan

Selama membela Rossoneri, Brahim mengenakan nomor punggung 10 dan menjadi salah satu pemain berpengaruh di tim. Ia turut berkontribusi meraih gelar Serie A pada 2022, serta menjadi bagian dari perjalanan tim hingga semifinal Liga Champions pada 2023.

Sang pemain mencatatkan 124 pertandingan bersama Milan, pengalaman yang membantunya berkembang dan menambah jam terbang, sebelum kembali ke Real Madrid pada 2023 setelah menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut, kontrak yang kini diperpanjang hingga 2031.

Iklan

Saat itu, Brahim harus meyakinkan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, bahwa ia mampu mendapatkan peran penting di tim. Meski terlambat masuk dalam rencana sang pelatih pada musim tersebut, ia berhasil memanfaatkan kesempatan yang didapat dan membuat Ancelotti mengakui bahwa ia layak mendapat porsi lebih besar dalam skuad.

Seiring meningkatnya performa, posisinya di Real Madrid pun menguat, dan ia juga menjadi salah satu wajah utama yang diandalkan Adidas melalui kontrak sponsor bernilai besar.

Iklan

Maroko Memberinya Peran Pemimpin

Di level internasional, Brahim Diaz memilih membela timnas Maroko, setelah, menurut laporan tersebut, tidak lagi menerima pendekatan baru dari timnas Spanyol untuk membujuknya mengenakan seragam mereka.

Timnas Maroko memberinya posisi penting dan peran pemimpin, sehingga ia menjadi salah satu wajah utama dalam proyek sepak bola Maroko dan mengenakan nomor punggung 10.

Iklan

Brahim tampil menonjol di Piala Dunia terakhir dengan mencatatkan empat assist, dan hanya Michael Olise yang mengunggulinya dalam aspek tersebut. Ia juga menjadi top skor Piala Afrika dengan lima gol, dalam turnamen yang dampak hukumnya masih berlanjut hingga kini.

Statistik Impresif Meski Minim Menit Bermain

Di Real Madrid, Brahim menghadapi tantangan untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, karena sejauh ini ia baru mengoleksi 258 menit bermain, menurut data dalam laporan tersebut.

Iklan

Meski kesempatannya terbatas, sang pemain terus memberikan kontribusi menonjol setiap kali diberi peluang. Contoh terbaru adalah penampilannya melawan PSV Eindhoven, ketika ia masuk pada menit ke-80 dan hanya empat menit kemudian memberikan assist untuk Kylian Mbappe lewat umpan terukur ke ruang kosong yang menempatkan penyerang Prancis itu dalam peluang ideal untuk mencetak gol.

Statistiknya di Liga Champions mencerminkan besarnya pengaruhnya dalam menyerang. Ia memuncaki daftar pemain Real Madrid dengan assist terbanyak di kompetisi tersebut musim ini dengan empat assist, sama dengan Arda Guler, meski Guler mendapatkan menit bermain jauh lebih banyak.

Iklan

Di dalam tim, hanya Guler dengan sembilan assist, serta Mbappe dan Jude Bellingham dengan masing-masing lima assist, yang mengungguli Brahim dalam jumlah assist. Namun, pemain asal Maroko itu memiliki rasio assist terbaik di antara mereka, yakni satu assist setiap 64,5 menit.

Brahim berusaha menyikapi minimnya kesempatan dengan tenang, memanfaatkan setiap menit yang ia dapatkan untuk merebut kembali peran yang biasa ia jalani di tim, tanpa mengendurkan kerja kerasnya atau kehilangan hasrat untuk membuktikan kemampuannya.

Iklan

Sang pemain terus memegang filosofinya untuk “membuat hal yang sulit menjadi mudah”, ungkapan yang selalu ia ulangi saat merayakan golnya, setelah berhasil menjadi salah satu bintang utama timnas Maroko sekaligus pemain berpengaruh di Real Madrid.