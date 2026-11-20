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Real Madrid mengirim pesan yang jelas soal masa depan pos penjaga gawangnya setelah menuntaskan urusan salah satu pilar terpentingnya dalam beberapa tahun terakhir. Los Blancos mencapai kesepakatan dengan kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, untuk memperpanjang kontraknya. Langkah ini menunjukkan tekad klub mempertahankan salah satu bintang terbaiknya, meski usianya terus bertambah dan persaingan di level tertinggi begitu berat.

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Klub berjuluk Los Blancos itu secara resmi mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Courtois untuk memperpanjang kontraknya. Dengan begitu, kiper asal Belgia tersebut akan terus membela tim hingga 30 Juni 2028 dan melanjutkan kariernya di Santiago Bernabeu, setelah menjadi salah satu nama terpenting di balik kesuksesan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak bergabung dengan Real Madrid pada 2018, Courtois berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu elemen terpenting dalam skuad berkat performa luar biasa dan penyelamatan krusialnya di laga-laga besar, yang membuatnya mendapat kepercayaan dari suporter maupun staf pelatih.

Sepanjang kariernya bersama klub Spanyol tersebut, sang kiper Belgia telah tampil dalam 348 pertandingan di semua kompetisi dan turut menyumbang 14 gelar, sehingga menjadi salah satu ikon paling menonjol di era modern Los Blancos.

Daftar prestasinya mencakup dua gelar Liga Champions, tiga Piala Dunia Antarklub, dua Piala Super Eropa, tiga gelar LaLiga, satu Copa del Rey, serta tiga Piala Super Spanyol.

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Gelar-gelar tersebut bukan sekadar angka dalam catatan sang kiper Belgia. Banyak di antaranya diwarnai kontribusi istimewa darinya, karena ia memainkan peran menentukan di momen-momen krusial, terutama dalam laga-laga besar di kancah Eropa.

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Catatan individu yang luar biasa

Secara individu, Courtois memiliki koleksi penghargaan dan pengakuan yang mentereng, yang mencerminkan nilai besarnya di antara para penjaga gawang dunia.

Ia meraih penghargaan "Sarung Tangan Emas" sebagai kiper terbaik Piala Dunia 2018 di Rusia, serta penghargaan "The Best" dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sebagai penjaga gawang terbaik pada tahun yang sama.

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Pada 2022, ia menambah koleksinya dengan Trofi "Yashin". Sebelumnya, ia juga pernah memenangi Trofi "Zamora" pada 2014, ditambah terpilih masuk tim terbaik dunia "FIFA World 11" pada 2022 dan 2023.

Salah satu momen individu paling berkesan baginya adalah penampilan gemilang di final Liga Champions 2022 di ibu kota Prancis, Paris. Saat itu, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan setelah tampil luar biasa melawan Liverpool dan berkontribusi langsung dalam keberhasilan Real Madrid meraih gelar ke-14 mereka di kompetisi tersebut.

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Di level internasional, Courtois telah tampil dalam 115 pertandingan bersama timnas Belgia, menegaskan statusnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dalam sejarah sepak bola Belgia.

Dengan perpanjangan kontrak hingga musim panas 2028, Real Madrid memastikan salah satu elemen terpentingnya tetap bertahan dan menutup rapat spekulasi soal masa depannya, seraya mengandalkan pengalaman seorang kiper yang berulang kali membuktikan kemampuannya menjadi pembeda di laga-laga terbesar.