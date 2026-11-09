Klub Real Oviedo mengumumkan penunjukan pelatih asal Spanyol, Raul Gonzalez Blanco, sebagai direktur teknik baru tim utama, menggantikan Julian Calero, yang dipecat dari jabatannya meski telah membawa tim meraih kemenangan atas Cadiz dengan skor (2-1), pada pekan lalu di La Liga Spanyol.

Klub asal Asturias itu menegaskan, dalam pernyataan resmi, telah mencapai kesepakatan dengan Raul untuk mengemban tanggung jawab teknis hingga 30 Juni 2028, sehingga pelatih Spanyol tersebut memulai petualangan barunya dengan kontrak yang membentang sepanjang sisa musim ini dan musim mendatang, sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan Grup Pachuca selaku pemilik klub terhadap proyeknya.

Penunjukan Raul merupakan pengalaman pertamanya sebagai direktur teknik sebuah tim profesional, setelah ia menghabiskan seluruh perjalanan kepelatihannya di dalam akademi Real Madrid, yang ia masuki pada tahun 2018, dan selama itu ia meniti berbagai jenjang kelompok umur, sebelum memimpin tim Real Madrid Castilla selama 6 musim.

Selama pengalamannya bersama klub ibu kota tersebut, Raul berhasil membawa tim muda meraih gelar Liga Champions Eropa untuk kategori muda pada tahun 2020, serta meraih pengalaman kepelatihan melalui pekerjaannya bersama bakat-bakat muda di akademi "Valdebebas".

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Real Oviedo, dalam pernyataannya, mengulas kembali perjalanan karier sepak bola yang gemilang dari pelatih barunya itu, dengan menyebut bahwa ia telah menciptakan namanya dan menjadi salah satu legenda Real Madrid, setelah menghabiskan lebih dari 15 tahun mengenakan kostum putih.

Raul dijadwalkan memimpin laga pertamanya bersama Oviedo, Sabtu mendatang, ketika menjamu Girona di Stadion "Carlos Tartiere", dalam ajang La Liga Spanyol.

Klub hingga kini belum mengungkap jadwal perkenalan resmi pelatih baru tersebut, serta belum mengumumkan nama-nama anggota staf kepelatihan pendamping yang akan mendampinginya dalam tugas barunya.