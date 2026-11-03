Resmi: Piala Asia di Arab Saudi ditunda

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan pada hari Selasa ini penjadwalan ulang putaran final Piala Asia 2027, yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi, untuk diselenggarakan pada periode 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028, menggantikan jadwal sebelumnya yang ditetapkan antara 7 Januari dan 5 Februari 2027.

AFC menyatakan, dalam pernyataan di situs resminya: "Setelah diskusi yang luas dan konsultasi mendalam dengan Panitia Penyelenggara Lokal Piala Asia Arab Saudi 2027 dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, AFC menegaskan bahwa edisi mendatang dari permata turnamen benua ini, yang semula dijadwalkan berlangsung pada periode 7 Januari hingga 5 Februari 2027, kini akan diselenggarakan pada periode 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028."

AFC menambahkan: "Komite Penyelenggara Piala Asia di AFC telah menyetujui penjadwalan ulang turnamen paling bergengsi bagi tim-tim nasional ini, mengingat kondisi terkini dan perkembangan yang terjadi di kawasan, serta berbagai pertimbangan yang mungkin timbul terkait pengaturan perjalanan dan aspek logistik. Jadwal baru turnamen akan diajukan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) guna mendapatkan persetujuan."

AFC melanjutkan: "Keputusan ini diambil sebagai akibat dari kondisi tidak biasa yang menghambat penyelenggaraan dan pelaksanaan turnamen sesuai jadwal semula, sehingga membuat penundaannya menjadi suatu keharusan demi kepentingan seluruh tim yang berpartisipasi, para ofisial, para suporter, dan segenap pihak terkait."

AFC melanjutkan: "AFC memberikan apresiasi atas komitmen Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan Panitia Penyelenggara Lokal dalam menghadirkan turnamen berkelas dunia bagi para pemain dan suporter benua ini."

AFC menambahkan: "AFC akan terus bekerja sama secara erat dengan Panitia Penyelenggara Lokal, asosiasi anggota yang berpartisipasi, para sponsor terhormatnya, mitra penyiaran, mitra komersial, dan seluruh pihak terkait, demi menyelenggarakan turnamen istimewa yang layak bagi kedudukan kompetisi tim nasional pria tertua di Asia, beserta keunggulan operasional yang melekat padanya, sekaligus menekan dampak penundaan ke tingkat serendah mungkin."

AFC menutup pernyataannya: "Pembaruan lebih lanjut akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi AFC."