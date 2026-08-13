Resmi: Pertandingan Keempat di Pekan Pertama Liga Ditunda

Liga Spanyol secara resmi memutuskan untuk menunda pertandingan antara Celta Vigo dan Osasuna, yang semula dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang pukul 21.30, dalam pekan pertama LaLiga.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa jadwal baru pertandingan tersebut akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus pukul 20.30.

Liga mengambil keputusan ini setelah laporan pemeriksaan yang dihasilkan dari inspeksi permukaan lapangan yang dilakukan oleh para pejabat LaLiga sepanjang hari Rabu kemarin, dan setelah ditemukannya jamur yang berdampak parah pada kondisi permukaan lapangan Balaidos milik Celta Vigo.

Penentuan jadwal baru menjadi tanggung jawab Liga Spanyol sepenuhnya, dan mereka tidak lagi harus menunggu keputusan dari Federasi Sepak Bola Spanyol; sebab Liga memiliki kewenangan penuh sejak pertengahan musim lalu.

Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Liga Spanyol menyebutkan bahwa hal itu dilakukan dengan koordinasi bersama Federasi Sepak Bola Spanyol dan kedua klub.

Perlu dicatat bahwa sebelumnya Liga Spanyol telah menunda 3 pertandingan pada pekan pertama LaLiga yang akan dimulai Sabtu mendatang, yaitu Valencia melawan Real Betis, Real Madrid melawan Real Sociedad, dan Barcelona melawan Athletic Bilbao.