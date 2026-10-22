Resmi: Pertandingan Al Ahli dan Al Khaleej di Liga Roshn Ditunda

Al-Ahli mengumumkan penundaan pertandingannya yang sedianya digelar melawan Al-Khaleej pada Kamis malam ini dalam ajang Liga Roshn Saudi untuk Profesional.

Al-Ahli seharusnya menjamu lawannya, Al-Khaleej, di Stadion Al-Inma dalam rangka pekan ke-11 kompetisi tersebut, namun Al-Raqi memastikan bahwa pertandingan itu tidak akan digelar sesuai jadwal.

Al-Ahli menyebutkan, dalam pernyataan melalui situs resminya di internet, siang ini, bahwa Liga Sepak Bola Profesional memutuskan untuk menunda pertandingan tersebut, dan jadwal barunya akan ditentukan kemudian".

Meski Al-Ahli tidak memberikan rincian mengenai alasan penundaan atau jadwal baru yang diusulkan, laporan-laporan pers sebelumnya telah mengungkap rinciannya.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALK

Menurut yang disebutkan jurnalis Saudi, Sami Al-Qadhi, diputuskan untuk menunda pertandingan karena kondisi penerbangan, di mana Al-Khaleej tidak bisa meninggalkan Bandara Dammam dalam perjalanannya menuju Jeddah.

Ia mengisyaratkan bahwa pertandingan kemungkinan besar akan digelar esok hari, Jumat, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, sementara pertandingan Al-Ittihad melawan Al-Diriyah akan digelar di Stadion Al-Inma.

Jika itu terjadi, esok hari akan menyaksikan empat pertandingan klub-klub besar di Liga Roshn dalam pekan yang sama, karena selain dua pertandingan yang telah disebutkan tadi, Al-Nassr juga akan bermain melawan Al-Faisaly, dan Al-Hilal menghadapi Al-Qadsiah.