Paris Saint-Germain mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan bahwa salah satu pemainnya akan absen pada laga melawan Barcelona, Selasa mendatang, di Liga Champions.

Inilah kekhawatiran terbesar Paris Saint-Germain setelah kemenangan 3-1 atas Strasbourg pada Sabtu kemarin, dan kekhawatiran tersebut akhirnya terbukti.

Nuno Mendes akan menepi dari lapangan selama beberapa pekan setelah ditarik keluar pada menit ke-86 akibat merasakan nyeri di pahanya.

Klub ibu kota Prancis itu secara resmi mengumumkan kabar tersebut dalam pernyataan medis yang dirilis pada Minggu ini.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR



Dalam pernyataan itu disebutkan: "Setelah mengalami cedera pada paha kirinya dalam pertandingan tadi malam melawan Strasbourg, Nuno Mendes akan absen dari lapangan selama beberapa pekan ke depan."

Absennya pemain ini merupakan kerugian besar bagi pelatih Luis Enrique, yang menjelaskan setelah pertandingan bahwa ia memilih untuk tidak mengambil risiko dengan bek sayap asal Portugal tersebut.

Cedera ini datang pada waktu yang paling buruk bagi Paris Saint-Germain, yang sedang bersiap menghadapi Barcelona di Liga Champions.

Dengan demikian, Nuno Mendes akan absen dari laga melawan Blaugrana, terutama dari duel yang dinanti-nantikan dengan Lamine Yamal.

Kabar buruk ini semakin terasa penting karena Lucas Beraldo... Lucas Digne, penggantinya, belum menunjukkan performa yang meyakinkan sejak kedatangannya ke ibu kota.

Setelah mendapat kritik atas penampilannya menghadapi Strasbourg, bek Prancis itu kini mungkin akan diberi tugas untuk menghentikan bintang muda Spanyol yang sedang menanjak, yang tampil begitu mengesankan saat melawan Real Betis pekan ini.







