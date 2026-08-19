Bek internasional Mesir Omar Fayed membuka lembaran baru dalam perjalanan profesionalnya, setelah klub Italia Frosinone secara resmi mengumumkan kesepakatan dengannya dari klub Turki Fenerbahce, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Klub Italia itu mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan tuntasnya kesepakatan tersebut, yang berbunyi: "Klub mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Fenerbahce untuk merekrut pemain Omar Fayed Abdel Wahab El-Rakhawy, di mana bek kelahiran tahun 2003 ini akan bergabung dengan klub dengan kontrak permanen selama empat tahun."

Di sisi lain, Fenerbahce melepas bek mudanya dengan pernyataan singkat yang berbunyi: "Telah dicapai kesepakatan dengan Frosinone Calcio untuk kepindahan permanen Omar Fayed, yang bergabung dengan tim utama kami pada tahun 2023. Kami mendoakannya sukses dan berhasil pada tahap berikutnya dalam kariernya."

Fayed melewati periode penuh perpindahan sejak bergabung dengan Fenerbahce, di mana ia menjalani beragam pengalaman profesional dengan status pinjaman bersama klub Serbia Novi Pazar, klub Belgia Beerschot, dan klub Portugal Arouca, sebelum kembali ke Turki pada awal musim ini.

Bek Mesir berusia 23 tahun ini bersiap menjalani pengalaman pertamanya di Liga Italia, dengan seragam Frosinone yang baru saja kembali ke divisi utama "Serie A".

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Omar Fayed telah tiba di ibu kota Italia, Roma, pada Jumat lalu, dan menjalani pemeriksaan medis rutin, serta melaluinya dengan sukses, untuk kemudian langsung menandatangani kontrak resmi kepindahannya ke Frosinone.

Sejumlah pemain Mesir pernah bersinar dalam sejarah Calcio, yang paling menonjol adalah Mohamed Salah yang bermain untuk Fiorentina lalu Roma antara tahun 2015 dan 2017, dan sebelumnya Hazem Emam, yang dianggap sebagai salah satu pemain Mesir pertama di Italia, di mana ia bergabung dengan Udinese pada akhir dekade 1990-an.

Ahmed Hossam Mido juga menjalani pengalaman singkat bersama Roma pada tahun 2004, sementara Hani Said bermain untuk Bari, dan Ahmed Hegazi pindah ke Fiorentina pada tahun 2012.