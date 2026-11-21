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Dalam hari yang istimewa di Real Madrid, legenda olahraga dan kesuksesan ekonomi berkumpul di bawah satu atap, setelah Los Blancos mendapat persetujuan mutlak atas bergabungnya legenda tenis Spanyol, Rafael Nadal, ke jajaran dewan direksi. Langkah ini memiliki makna yang jauh melampaui sekadar penunjukan nama besar dunia untuk jabatan administratif.

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Di saat Florentino Perez merayakan bergabungnya salah satu ikon terbesar olahraga Spanyol ke dalam keluarga klub, rapat umum anggota juga membawa kabar lain yang tak kalah penting. Para anggota mengesahkan laporan keuangan yang solid serta anggaran rekor senilai 1,25 miliar euro untuk musim depan.

Rapat umum luar biasa, yang digelar secara langsung dan daring di arena bola basket Real Madrid City, diwarnai pemungutan suara mutlak yang mendukung penunjukan Nadal sebagai anggota baru dewan direksi. Bersamaan dengan itu, rapat juga mengesahkan hasil keuangan musim 2025-2026 dan rancangan anggaran untuk musim berikutnya, sebuah gambaran yang mencerminkan ambisi olahraga sekaligus ekonomi Los Blancos.

Rafael Nadal meraih persetujuan 99,5 persen suara untuk menjadi anggota baru dewan direksi Real Madrid. Sebanyak 1.704 anggota mendukung penunjukannya, sementara 4 suara menolak dan 5 suara abstain, dari total 1.713 suara.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat umum luar biasa yang agendanya hanya untuk mengesahkan penunjukan legenda tenis Spanyol itu sebagai anggota dewan direksi, sesuai Pasal 46 anggaran dasar klub.

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Nadal disambut meriah dan mendapat tepuk tangan hangat dari para perwakilan klub. Momen itu mencerminkan kedudukannya yang istimewa di Real Madrid, terlebih ia dikenal sebagai salah satu pendukung paling terkenal klub tersebut sekaligus anggota kehormatan sejak 2011.

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Florentino Perez tidak menyembunyikan kegembiraannya atas langkah ini. Ia menegaskan bahwa bergabungnya Nadal merupakan hari yang istimewa bagi klub dan bagi dirinya pribadi sebagai presiden Real Madrid.

"Kita semua tahu kedudukan luar biasa Rafael Nadal. Namanya sudah terukir dalam sejarah olahraga dunia. Ia telah meraih pencapaian langka, yakni menjadi legenda yang dikagumi dan dihormati di seluruh dunia," kata Perez dalam pidatonya di hadapan para anggota.

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"Namun, mereka yang berkesempatan mengenalnya dari dekat tahu bahwa kebesarannya jauh melampaui kesuksesan dan gelar-gelarnya yang tak terhitung jumlahnya. Rafa adalah sosok yang mendapatkan rasa hormat dan cinta dari jutaan orang berkat kepribadian serta sikapnya di dalam dan di luar lapangan, juga komitmennya yang teguh terhadap nilai-nilai yang membuat olahraga menjadi agung," lanjutnya.

Perez: Nadal Adalah Salah Satu Putra Kami, Bergabungnya Lebih dari Sekadar Penunjukan

Presiden Real Madrid itu menegaskan bahwa hubungan antara Nadal dan Los Blancos melampaui batas kekaguman olahraga. Menurutnya, legenda tenis Spanyol itu adalah salah satu putra Real Madrid dan memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan warna-warna klub.

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"Bagi kami, ada sesuatu yang memiliki makna sangat istimewa, yaitu bahwa Rafa adalah salah satu putra kami. Ia adalah anggota kehormatan Real Madrid, memiliki perasaan yang mendalam terhadap warna-warna ini, dan selalu dengan bangga menunjukkan kecintaannya kepada klub," ujar Perez.

"Karena itu, bergabungnya ia ke dewan direksi kami jauh lebih bermakna daripada sekadar kedatangan sosok yang luar biasa. Ini berarti salah satu legenda terbesar olahraga Spanyol dan dunia ingin berbagi tanggung jawab dan kebanggaan bersama kami dalam bekerja demi masa depan Real Madrid," sambungnya.

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Perez juga yakin kehadiran Nadal akan membantu klub terus membangun masa depan yang kuat bagi generasi mendatang, dengan tetap menjaga identitas, prinsip, dan ambisinya.

Ia pun menyampaikan pesan langsung kepada bintang Spanyol tersebut: "Rafa yang terkasih, kesediaanmu bergabung dengan dewan direksi Real Madrid adalah kehormatan besar bagi kami. Klub ini adalah rumahmu, dan saya yakin melalui jabatan baru ini kita akan terus berbagi banyak momen penuh kebanggaan dan emosi."

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Nadal: Tanggung Jawab Besar, Saya Akan Bekerja Menjaga Kedudukan Klub

Sementara itu, Rafael Nadal mengungkapkan kebahagiaannya yang besar setelah bergabung dengan dewan direksi Real Madrid. Ia menegaskan bahwa dirinya menyadari besarnya tanggung jawab yang diemban, mengingat status global yang dimiliki klub.

"Ini adalah kehormatan besar dan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Keanggotaan saya di dewan direksi Real Madrid merupakan tanggung jawab besar, karena klub ini diwariskan dari orang tua kepada anak-anak dan menyatukan banyak orang. Bagi saya, klub ini mempertemukan saya dengan keluarga dan teman-teman untuk menonton pertandingan bersama," kata Nadal.

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"Saya sepenuhnya menyadari besarnya tanggung jawab ini, karena Real Madrid adalah merek global. Ini tanggung jawab yang berat, dan saya menerimanya agar seiring berjalannya waktu saya bisa belajar dan turut berkontribusi memastikan klub ini tetap menjadi yang terbaik di dunia," tambahnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan keinginannya untuk ikut menjaga kesuksesan Real Madrid: "Saya akan bekerja untuk memastikan semuanya tetap seperti sekarang, klub yang sukses, dan terus seperti itu di tahun-tahun mendatang. Hala Madrid!"

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Nadal memiliki karier olahraga yang luar biasa. Ia mengoleksi 92 gelar tunggal, termasuk 22 gelar Grand Slam, ditambah dua medali emas Olimpiade dan lima gelar Piala Davis bersama tim nasional Spanyol, serta pernah menduduki peringkat teratas dunia tenis.

Real Madrid Umumkan Anggaran Rekor Senilai 1,25 Miliar Euro

Bergabungnya Nadal bukan satu-satunya peristiwa penting dalam rapat umum tersebut. Angka-angka keuangan juga membawa kabar menggembirakan bagi Los Blancos, setelah para anggota menyetujui laporan keuangan musim 2025-2026 sekaligus anggaran musim depan senilai 1,25 miliar euro, sebuah rekor baru.

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Wakil Presiden Real Madrid, Pedro Lopez Jimenez, membuka paparan keuangannya dengan pernyataan menarik: "Saya akan menyampaikan ringkasan tentang apa yang terjadi di ruang mesin kapal induk, agar kapal ini dapat terus meraih kemenangan demi kemenangan."

"Kadang bola masuk ke gawang, kadang tidak, dan kadang VAR memainkan peran yang menentukan," candanya.

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Laporan keuangan menunjukkan Real Madrid menutup tahun buku musim 2025-2026 dengan laba bersih sebesar 26,2 juta euro, sehingga mempertahankan catatan positifnya untuk tahun ke-26 secara beruntun.

Pendapatan klub juga menembus angka 1 miliar euro untuk musim ketiga berturut-turut, dengan mencapai 1,221 miliar euro yang menjadi rekor baru. Sementara itu, nilai aset bersih klub naik menjadi 624 juta euro.

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Real Madrid menyumbang lebih dari 354 juta euro kepada kas negara sepanjang musim lalu melalui pajak dan iuran jaminan sosial, sebuah indikasi besarnya aktivitas ekonomi dan dampak finansial klub.

Santiago Bernabeu Jadi Motor Ambisi Pertumbuhan Ekonomi

Stadion Santiago Bernabeu mendapat porsi penting dalam rencana pertumbuhan. Pendapatannya naik 11 persen, meski stadion tersebut belum beroperasi penuh. Adapun biaya proyek renovasinya mencapai 1,408 miliar euro.

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Wakil presiden klub menjelaskan bahwa 74 persen pendapatan berasal dari aktivitas komersial dan operasional stadion, sementara pendapatan yang terkait dengan kompetisi dan badan olahraga, seperti LaLiga, Federasi Sepak Bola Spanyol, UEFA, dan FIFA, menyumbang sisa 26 persen.

Para anggota menyetujui laporan keuangan musim 2025-2026 dengan 1.710 suara atau 99,25 persen, sementara 5 suara menolak dan 8 suara abstain.

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Adapun anggaran musim 2026-2027 menargetkan pendapatan sebesar 1,25 miliar euro, dengan proyeksi kenaikan 2,4 persen, seraya mengandalkan lonjakan tambahan dari aktivitas komersial dan investasi di Stadion Santiago Bernabeu.

Klub memperkirakan pendapatan operasional stadion akan naik 16 persen, didorong pertumbuhan pendapatan komersial sebesar 115 persen, serta peningkatan pemasukan dari Tur Bernabeu dan aktivitas pendukungnya sebesar 22 persen.

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Real Madrid juga berharap pengoperasian penuh Sky Bar, setelah sengketa hukum yang terkait dengannya diselesaikan, akan turut memperkuat sumber keuangan klub ke depannya.

Sponsor Baru dan Lebih Banyak Toko, Sepak Bola Putri Dapat Tambahan Anggaran

Anggaran baru tersebut memuat proyeksi kenaikan pendapatan sponsor sebesar 22 persen, setelah pembaruan sejumlah kesepakatan komersial, terutama kemitraan dengan Adidas, Emirates, dan Unicaja, ditambah masuknya sponsor-sponsor baru, di antaranya Uber Eats, Hotels.com, PreZero, Airen, dan Campofrio.

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Klub juga menargetkan kenaikan penjualan toko sebesar 15 persen, didukung pembukaan toko baru di dalam Stadion Santiago Bernabeu. Selain itu, anggaran tim sepak bola putri diputuskan naik 12 persen.

Anggaran baru tersebut disetujui oleh 1.705 anggota atau 99 persen, sementara 5 suara menolak dan 12 suara abstain.

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Di akhir rapat, para anggota menyetujui biaya keanggotaan untuk musim 2027-2028, setelah dewan direksi mengusulkan iuran tahunan sebesar 156,79 euro sebelum pajak pertambahan nilai.

Iuran dengan potongan bagi pensiunan berusia di atas 65 tahun yang telah menjadi anggota klub minimal 25 tahun ditetapkan sebesar 78,33 euro, sementara anggota berusia 11 hingga 14 tahun membayar 53,66 euro. Anggota berusia di bawah 11 tahun dibebaskan dari iuran, begitu pula mereka yang telah menjadi anggota lebih dari 50 tahun.

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Biaya keanggotaan tersebut disahkan dengan 1.659 suara atau 96,4 persen, sementara 36 suara menolak dan 26 suara abstain.

Dengan demikian, Real Madrid menutup rapat umumnya dengan keputusan bersejarah di tingkat dewan direksi setelah merekrut salah satu ikon terbesar olahraga dunia, sekaligus dengan indikator keuangan yang memperkuat ambisi masa depannya. Ini menjadi penegasan baru atas tekad Florentino Perez untuk mengukuhkan kekuatan klub di dalam maupun di luar lapangan.