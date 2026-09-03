Resmi: Musuh Prancis Bergabung dengan Messi di Inter Miami

Klub Amerika Serikat, Inter Miami, mengumumkan pada Kamis hari ini perekrutan gelandang asal Paraguay, Matias Gallardo, yang datang dari klub Argentina, River Plate, dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026, disertai opsi pembelian.

Dengan demikian, pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan tim yang diperkuat bintang Argentina, Lionel Messi.

Gallardo menjadi salah satu pemain yang paling memancing kemarahan publik Prancis saat laga Paraguay melawan Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kemenangan Prancis (1-0).

Menurut jaringan Prancis "Monte Carlo", Gallardo sengaja melakukan provokasi dan gesekan dengan para pemain Prancis, dalam upaya membuyarkan konsentrasi Kylian Mbappe dan rekan-rekannya.

Surat kabar "L'Equipe" juga mendokumentasikan sejumlah gesekan yang dilakukan pemain tersebut, di antaranya pukulan siku ke arah Mbappe dan gesekan dengan Jules Kounde, ditambah adu mulut dengan Michael Olise.

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Namun perjalanan Gallardo bersama timnas Paraguay di turnamen ini tidak terbatas pada aspek fisik dan provokasi, karena ia menjadi salah satu pemain paling menonjol timnas negaranya di babak pertama.

Ia mencetak gol kemenangan atas Turki (1-0) lewat tendangan yang menentukan, serta menciptakan sebuah gol selama turnamen, sebelum Paraguay menembus babak 16 besar. Secara keseluruhan, Gallardo telah menjalani 19 pertandingan internasional bersama Paraguay, mencetak 4 gol dan memberikan dua assist, menurut data "Opta".

Kepindahannya ke Inter Miami terjadi setelah periode yang naik-turun bersama River Plate. Pemain itu bergabung dengan klub Argentina tersebut pada Juli 2025 dari Talleres, setelah sebelumnya bermain di Brasil bersama Vasco da Gama dan Coritiba, sementara ia memulai kariernya di barisan klub Paraguay, Olimpia.

Gallardo tidak mampu menjadi pemain inti bersama River, di mana ia hanya tampil dalam 14 pertandingan, tanpa mencetak gol maupun memberikan assist, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Atlanta United pada Februari 2026. Di sana ia menampilkan awal yang bagus, dan menarik perhatian dengan kemampuannya bermain di lebih dari satu peran di lini tengah, sebelum kembali ke River Plate seusai masa peminjamannya.

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